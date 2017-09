CECA ISKRENO O PREKIDU MUZIČKE KARIJERE: Samo sam rekla - više ne želim da pevam!

Folk zvezda Ceca Ražnatović otvorila je dušu i priznala zbog čega je došla na ideju da se više ne bavi pevanjem, te zašto su joj se prioriteti u životu u to vreme promenili.

Ceca već 29 godina je na estradi, a iz godine u godinu beleži sve veće uspehe u karijeri, dok joj popularnost raste vrtoglavom brzinom i u zemljama u okruženju.

Malo poznat podatak, da je razmišljala da prekine da se bavi pevanjem, otkrila je nedavno u jednoj emisiji, a razlog tome je bila udaja za Željka Ražnatovića Arkana, koja se dogodila 1995. godine.

"Kad sam se udala za Željka imala sam fiks ideju da batalim muzičku karijeru. Samo sam rekla: "Više ne želim da pevam", a on me je pitao: "Izvini, a zašto?", pa sam mu ja objasnila da hoću da budem majka i supruga. Onda mi je poručio da tako nešto ne dolazi u obzir, a mene je to, naravno, brzo prošlo", kroz osmeh je prokomentarisala folk diva.

foto: Printskrin Youtube

(Kurir.rs/Blic, Foto:Dragana Udovičić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

STIŽE VELIKI HIT: Ceca snima duet, a evo i sa kim