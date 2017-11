LJUBA ALIČIĆ OPLEO PO ESTRADI: Darka je uništio alkohol, a Tanju brak!

Dečko nema hit i ne trudi se. Sto puta sam mu rekao da ne može tako da se ponaša. Dobar je pevač, ali u poslednje vreme je mlak. A Savićka nije poletela da bude zvezda, nego da se uda



uba Aličić poznat je po oštrom jeziku i nema problem da svakome u lice saspe ono što iskreno misli, a posebno kad je reč o njegovim kolegama.



Otkako je izdao dve nove pesme - „Slika dečaka“ i „Laka meta“ - ponovo se vratio u žižu javnosti, pa je samim tim upoznat s dešavanjima i problemima na estradi. Šapčanin je u intervjuu za Kurir Stars otkrio da su mnogi pevači propali jer nisu umeli da kontrolišu novac i slavu, a najžalije mu je zbog Darka Lazića i Tanje Savić jer su kvalitetni vokali. On se takođe dotakao i drugih kolega, porodičnih problema, honorara i drugih stvari.



- Nove pesme imaju mnogo pregleda, iako sam ih pevao samo dva puta. Dobre su, ali zavisi od naroda da li će prihvatiti. Ne znam da li će proći kao moji stari hitovi, drugačija su vremena.



Prepoznajete li sujetne kolege i kako se branite od njih?



- Popularnost mi nije udarila u glavu, isti sam onaj Ljuba Aličić koji sam i bio. Svestan sam svojih kvaliteta i slave. Možda i ne znam da se pravim važan, dižem glavu i ne poznajem nikog na ulici. Na estradi ima mnogo loših ljudi, ali oni me ne dotiču. Sa svima sam u korektnim odnosima.



Šta kažete na to što su i starlete propevale?



- Pre je bilo mnogo teže za sve. Petnaestak ljudi je radilo albume i nikakav novac nije trebalo da daješ da bi snimio ploču. Ako si imao grlo i uho, prošao si, a sad može da snimi i moj pokojni deda. To je jasno kao dan. Ali, bože moj, nemam ništa protiv.



Kažu da je Saša Popović zbog takmičenja „Zvezde Granda“ velikim pevačima oteo hleb.



- Ma to nije tačno. U „Zvezdama Granda“ ima toliko kvalitetnih pevača, a izdvoji se samo jedan ili dva.



Darko Lazić se proslavio s vašim pesmama.



- Tačno, i meni je to drago. Dobar je pevač, ali u poslednje vreme je mlak.



Šta mu fali?



- Dečko nema hit i ne trudi se. Sto puta sam mu rekao da ne može tako da se ponaša. Dobar sam sa njegovim roditeljima, pa sam ga i savetovao kao svoje dete.



Šta mu zamerate?



- Više puta sam mu rekao: „Darko, pobedio si u takmičenju i sad moraš da biraš dobre pesme. Nemoj da srljaš. Ostavi se alkohola i šta ja znam, još nekih stvari“. Međutim, nema ga. Ne znam zašto, ja mu želim sve najbolje.



Ko je još propao?



- Tanja Savić. Nema je. Ona nije poletela kao zvezda već je poletela da se uda. Čim se udala, propala je. Ona voli da peva i radi, ali džaba. Slavica Ćukteraš je takođe bila na vrhu, ali nestala je.



Za Aleksandru Prijović kažu da će biti zvezda.



- Aleksandra bi trebalo da bude zvezda, ali nisam baš ni tu siguran. Nešto i tu fali.



Gde mladi pevači prave grešku?



- Brzo polete i odmah traže veliku cenu. Normalno je da će im ljudi reći: „Idi i pevaj tati i mami“. Ljudi, morate biti normalni.



U kakvim ste sada odnosima sa sinom s kojim ste dugo bili u svađi?



- Konačno je sve u redu. Imam dve unuke i jednog unuka. Važno je da sam sad dobro s mojim sinom. Srećan sam čovek.

- On me je oduševio jer je dobar čovek. Jednom prilikom sam gostovao tamo i video sam ga u nekoj kafanici sa 12 stolova gde je pevao. Bio mi je simpatičan iako nije neki kvalitet. On je danas zvezda, imao je sreće da je naleteo na dobre pesme. Njegove „Dijamante“ trebalo je ja da snimim, ali pripala je njemu i drago mi je zbog toga. Pošto sam u to vreme snimao za „Diskos“, doveo sam ga tamo. Rekao sam da dobro peva i da ne bi bilo loše da ga čuju i snimi ploču. Odbijali su ga, ali ja sam bio uporan. On je ljudina i jedina normalna osoba na estradi.

KEBA, ŠABAN I JA NISMO CIGANI



Da li je Keba zaista Rom?



- Ma nemojte to! Slušajte, Keba nije Ciganin. Ja mu poznajem roditelje. On peva te pesme na ciganskom. To mogu i ja da naučim i pevam pa ljudi da kažu: „Evo ga Ciganin“. E sad, što je on tamnoput, to je druga stvar. Nisam ni ja, al‘ nema veze. Nije čak ni Šaban Šaulić, ali to je duga priča.