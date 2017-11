TAJČI OTKRILA DETALJE OPERACIJE: Poplaveli su mu prsti i otekla stopala!

Legendarna pevačica Tajči i njen suprug prolaze kroz pravu dramu budući da se Metju Kameron, sa kojim Tajči godinama živi u Americi izvesno vreme bori sa rakom pluća.

Metju je operisan, a Tajči je otkrila sa čime se suprug susreo. Metju je od nedelje na intenzivnoj nezi.

Tajči je otkrila da su Metjuu natekla stopala, a prsti su mu bili poplaveli.

"Stopala su mu sad u redu, on ima neverovatno telo, a i usresređen je na želju za životom".

Pevačica za Kameronovo lečenje skuplja novac preko donacija, ali i radi koncerte i prodaje knjige.

Podsetimo, Metju je nedavno preživeo pravi horor.

"Bol pre samog zahvata bila je brutalna... Zbog operacije su morali da me skinu sa morfijuma i to je bilo neizdrživo. Nisam mogao da dišem, srce bi počelo ludački da mi lupa usled pokreta rukom, nisam bio u stanju ni suzu s lica da obrišem", napisao je on tada.

