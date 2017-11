PEVAČICA U SUZAMA DONELA ODLUKU O RAZVODU: Evo šta je sve prethodilo kraju braka Ane i Raste!

Nakon čestih svađa i nerazumevanja, pevačica je pozvala svog advokata da bi se dogovorila o brakorazvodnoj parnici, a reper je napustio zajednički stan.

Prošlo je tek nešto više od godinu dana braka i Ana Nikolić je, kako saznajemo od izvora bliskom paru, shvatila da Stefan Đurić Rasta ipak nije čovek sa kojim želi da ostari. Problemi su navodno počeli kada je ovaj muzički par dobio ćerkicu Taru u avgustu ove godine. Ana je sve češće ostajala sama kod kuće sa bebom, a Rasta je nastavio momački život.

"Ana se potpuno posvetila majčinstvu i sve je podredila tome, a Rasta je nastavio po starom, stalno je izlazio, dešavalo mu se da zbog nastupa i provoda ne dolazi kući i po nekoliko dana. Ana mu je skrenula pažnju da bi mogao malo više da se posveti porodici, ali Rasta to nije shvatio ozbiljno. Svađe su bile sve učestalije, a uz to je on nastavio i sa poročnim načinom života, pa je cela javnost, zahvaljujući njegovim postovima na društvenim mrežama, bila upućena u to da on i dalje konzumira marihuanu i neguje imidž lošeg momka. Ani je zbog svega toga u jednom trenutku prekipelo", objašnjava izbor blizak paru koji nam je otkrio da Rasta trenutno nije u porodičnom domu.

foto: Damir Dervišagić

"Poslednja svađa je bila i presudna. Ana je objasnila Rasti da više ne može tako da živi, a on je onda napustio njihov stan da bi hladne glave razmislio o svemu. Bukvalno je plačući rekla da će se razvesti", objašnjava izvor.

Ni Ana ni Rasta nisu se javljali na telefon do zaključenja ovog broja. A da par ima problema, na neki način je potvrdio i advokat porodice Đurić sa kojim bi Ana, kako on objašnjava, trebalo da se sastane danas da bi pokrenuli brakorazvodnu parnicu.

"To su veoma osetljive stvari i ne bih ništa da pričam. Pozovite me sutra kada moja klijentkinja Ana dođe kod mene i tada ću nešto više moći da kažem", ispričao je juče Borivoje Borović Povodom priče o razvodu, Anina mama Miljana je burno reagovala.

"Ne želim uopšte da učestvujem u tim glupostima", rekla je u jednom dahu Miljana Nikolić pre nego što je spustila slušalicu.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir/Blic, Foto:Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir