ŠOK INTERVJU MILJANE KULIĆ: Lepa Lukić me je klela, ali ja sam se potresla zbog nje! Evo zašto...

Miljana Kulić jedna od najintrigantnijih učesnica u šestoj sezoni rijalitija "Parovi" otkrila je do sada nepoznate detalje.

Otvoreno i bez dlake na jeziku pričala je o učesnicimam svojoj majci i bivšem momku.

Mnogim postupcima si zbunila javnost. Dalo se zaključiti da si zaljubljena u Ivana Marinkovića, a sinoć si spomenula muškarca spolja. Možeš li da nam kažeš o kome je reč?

"Ne mogu vam reći o kome je reč. Njega sam spomenula, to je moj bivši momak, a identitet vam ne mogu otkriti. Trenutno nemam simpatiju i nisam zaljubljena. Teško se zaljubljujm i volelala bih ubrzo da se zaljubim, jer mene ljubav pokreće. Nije kasno za mene mlada sam, lepa tek ću se zaljubljivati. Nisam zaljubljena u Ivana i ne želim da pričam o njemu više. Ne zaslužuje Ivan mene!"

Kada si rekla da si zaljubljena u dotičnog muškarca, tvoja majka žestoka odreagovala. Kako podnosiš informaciju da on sada ima novu devojku?

"Da ima devojku kako bi se osvetio meni, jer sam ga ostavila zbog njegove posesivnosti. Ljubomorisao je kada sam se dopisivala sa fanovima. Znam koliko mu je stalo do mene, ali se ne vraćam starim ljubavima. Od toga nema ništa, piši propalo."

foto: Printscreen

Da li si rešena da se boriš za njegovu ljubav kada napustiš rijaliti?

"Ne! Ne interesuje me on više. Momaka koliko hoćeš. Ceo svet je moj. Jedan se otegao, drugi se protegao."

Mnogi su iskritikovali napade tvoje mame i tebe na Lepu Lukić. Zbog čega vam ona toliko smeta i da li je to još jedan način za sakupljanje "poena" u rijalitiju?

"Ako vi mislite da je to način, mislite. Naravno da nije. Došlo je do sukoba mišljenja. Lepa me je vređala i klela, a ja sam opet ispala čovek kada san zamerila Miliju što je udario tamo gde je najtanja i potresla se zbog nje!"

Šta misliš o povratku Aleksandre Subotić u rijaliti? Misliš li da ti je stala na put ka pobedi?

"Ona i pobeda. Ni još 10 rijalitija da uđe ne bi pobedila. Ona je u mojim očima, jadnica koja hvata na patetiku! Žalim je!"

foto: Printscreen YT

(Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen)

