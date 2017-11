UČESNICA ZADRUGE SLABA NA PEVAČE: Luna krije vezu s Aleksom!

Učesnica „Zadruge“ Luna Đogani, koja sada uživa u ljubavi s oženjenim pevačem Slobom Radanovićem, pre nekoliko godina bila je u vezi s pobednikom poslednje sezone „Zvezda Granda“ Aleksom Perovićem, saznaje Kurir!



Miljenik devojčica zaveo je pre tri godine naslednicu densera Gagija Đoganija i Anabele Atijas. Njih dvoje upoznali su se dok je Aleksa bio u takmičenju „Iks faktor“, a 2014. počeli su da se viđaju. Kurir je došao do fotografije s jednog javnog događaja na kome su se ruku pod ruku pojavili Aleksa i Luna. Izvor blizak Anabelinoj ćerki tvrdi da je njihova veza kratko trajala.

- Luna je bila zaljubljena u Aleksu, a ni on nije bio ravnodušan. Iako je on tada živeo u Kraljevu, često je bio u Beogradu zbog obaveza, pa su mogli da održavaju vezu. Bili su lep par, ali to je bila tinejdžerska ljubav, koja je trajala nekoliko meseci - kaže izvor blizak Luni i dodaje da između njih nema loših emocija:

- Luna i Aleksa nisu u svađi, kad se sretnu, jave se jedno drugom. Ona je posle njega imala vezu, tako da sigurno nije patila za njim, a koliko vidim, i Aleksa je srećno zaljubljen u svoju devojku.

foto: Printscreen



Perović je, nakon što je letos pobedio u „Zvezdama Granda“, javnosti predstavio devojku, jutjuberku Milicu Pajčin, s kojom je nedavno otpočeo zajednički život.

Nije Đogani

U DOKUMENTIMA SE PREZIVA ĐOGAJ!



Luna se ne preziva Đogani, već Đogaj! Đogani je umetničko prezime muzičke porodice Đogaj, čiji je začetnik Đole s grupom Đogani fantastiko. Kada je Lunin otac Gagi krenuo u muzičke vode, osnovao je grupu Fanki dži i predstavljao se kao Gagi Đogani. Ipak, činjenica je da u Luninim dokumentima stoji prezime Đogaj!

Kurir / J. S.

Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Seksepilna Luna Đogani zadivila svojim atraktivnim izgledom

Kurir

Autor: Foto: Printscreen