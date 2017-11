ŽESTOKA SVAĐA NA SNIMANJU TLZP: Tijana urlala na Mariju Šerifović! Nisam ovo zaslužila od tebe!

Snimanje šeste epizode šoua „Tvoje lice zvuči poznato“ obeležio je skandal! Tijana Dapčević i Marija Šerifović žestoko su se posvađale, i to naočigled svih takmičara!

foto: Damir Dervišagić



Makedonska pevačica je ove nedelje imitirala Bebi Dol. Tijana se iznervirala jer je imala problem s haljinom, koja je stalno spadala, pa je ostavila loš utisak na sceni. Očigledno je da se Mariji, koja je bila gošća u žiriju, nije dopala imitacija, pa koleginicu nije pohvalila, već je samo prokomentarisala da je bila okej. Tijanu je to veoma pogodilo, naročito jer Šerifovićku smatra najkompetentnijom kada je muzika u pitanju, zbog čega ju je pozvala u bekstejdž da porazgovaraju.

foto: Damir Dervišagić



Pošto je Kurir bio na pravom mestu u pravo vreme, mogli smo da vidimo kako se pevačice žustro raspravljaju. Sudeći po njihovoj gestikulaciji, u pitanju je bila žestoka svađa, a Marija je uporno pokušavala da se opravda. Kada je Tijana videla našu ekipu da se približava, uhvatila je Šerifovićku za ruku i odvukla je u ćošak. Dapčevićka je tada počela da urla na koleginicu.

- To tvoje „okej“ koje si rekla za mene i moj nastup nije u redu! To što si rekla ne znači da si tako mislila. Ne znam zbog čega si to rekla?! Nisam ovo zaslužila od tebe - vikala je Tijana.



Nakon što su primetile da su svi pokušali da čuju šta pričaju, pevačice su se vratile kod kolega, ali i dalje vidno iznervirane. Marija se držala za glavu i prevrtala očima, a Tijana je zapalila cigaretu i besno gledala u koleginicu. Organizatori emisije pokušali su da smire Dapčevićku i poručili joj da se takve stvari dešavaju i da je to mali gaf koji niko neće primetiti.

foto: Damir Dervišagić

Imitirali Tifu i Boru

ROKERI EDITA I BANE



Edita Aradinović se ove nedelje našla u ulozi Mladena Vojičića Tife. Osim stajlingom i perikom, pevačica je i šmekerskim ponašanjem dočarala rokera. Bane Vidaković je oduševio imitacijom Bore Čorbe. U rokerskoj odeći i s perikom do ramena, zasenio je mnoge učesnike.

foto: Printscreen

Hit Velika transformacija folk i pop pevačice

MIRA I BEBI - PRE I POSLE!

Osim svađe Tijane i Marije, pažnju su privukle dve najveće transformacije - Mira Škorić, koja je imitirala Mariju Šerifović, i Bebi Dol kao Dona Samer. Pevačice su nekoliko sati morale da miruju kako bi im maskeri napravili maske. Škorićka je na kraju neodoljivo podsećala na mlađu koleginicu. Sudeći po Marijinoj reakciji, Mirina transformacija joj se veoma dopala. Bebi Dol je rekla da joj je najteže bilo da peva zbog novih usana, ali se oduševila kada se na kraju videla u ogledalu.

Kurir / J. STUPARUŠIĆ - I. ERCEGOVČEVIĆ

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Printscreen