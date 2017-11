(FOTO) LEPA SU TO BILA VREMENA, NE MOGU DA IH VRATIM: Nina se posle razvoda sa Lečićem uselila u novi stan, a njena poruka je mnoge zbunila

Tapete me uvek asociraju na detinjstvo. Na miris bakine kuhinje koji me je opominjao da je sve u redu, na deku koji je sa mamom centrirao svaku prugu ili cvet, kako bi sare na nasim zidovima izgledale kao umetnicko delo. Tapete su oplemenjivale trpezariju onih godina kada je cela porodica bila za istim stolom u 15h. Leeeepa su bila ta vremena ☺️ Ne mogu da ih vratim...a mozda i ne zelim, jer volim svoj zivot takav kakav je- ali @tambantapete su uvek tu, da svakoga dana podsete na te divne trenutke! 😊 #newhome

A post shared by Nina Radulovic (@nina_radulovic_official) on Nov 3, 2017 at 3:36pm PDT