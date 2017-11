UČESNICA ZADRUGE UMIRALA SUPRUGU NA RUKAMA: Saška skidala crnu magiju u Jerusalimu

Saška Karan bila je na korak do smrti jer je na nju bačena crna magija, koje se jedva oslobodila, saznaje Kurir. Pevačica je godinu dana skidala prokletstvo, a spas je pronašla u Jerusalimu, gde je boravila tri meseca.



Suprug učesnice „Zadruge“ Aleksandar Gazivoda otkriva da je Saškina rođaka iz ljubomore pokušala da je ubije vradžbinama, zbog čega je pevačica bila u životnoj opasnosti.

foto: Marina Lopičić

- Pre pet godina doživeli smo tragediju. Saška je odjednom postala druga osoba. Plašila se svih ljudi, zatvorenog i mračnog prostora, noću je imala košmare jer su je proganjale veštice, koje su je davile. U braku nam je bilo katastrofalno. Mislili smo da ima psihičkih problema i da je skrenula, međutim, desila se gora stvar - počinje priču Gazivoda i nastavlja:

- Tokom naše šetnje, zaustavio nas je prorok i rekao Saški da pod hitno mora na čišćenje od vradžbina. Svašta nam je ispričao. Bio sam šokiran! Odlazili smo svako veče kod njega i pomagao joj je pomoću nekih rituala. Bila je mrtva žena. Nakon toga, pet puta mesečno odlazili smo u manastire, a na kraju smo morali u Jerusalim. Tamo smo bili kod jednog čoveka, koji je takođe lečio Sašku. Onaj ko to nije preživeo ne zna kakve su to muke. Ja sam nju polumrtvu držao u naručju. Zorica Marković je za Kurir rekla da se moja žena ponaša kao da su je napali demoni. Bila je u pravu, još uvek postoji taj trag, koji je neizbrisiv - kaže on.



M. D. - Foto: Damir Dervišagić; Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir