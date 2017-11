TATA, KO JE TIJANA AJFON? Ovako je Željko Vasić objasnio sinu ko je poznata starleta!

Popularni pevač kaže da se skoro svakodnevno susreće sa različitim pitanjima svog sina. Na neka ni on sam, kako kaže, nema odgovor. Ipak, kada ga je naslednik pitao o Tijani Ajfon, Željko Vasić se zbunio.

Željko Vasić je pokušao da se snađe pred svojim detetom, kada je dobio pitanje od njega: "Ko je Tijana Ajfon?"

"Ulazi u kuću moj klinac koji je šesti razred i sa vrata baca ranac i kaže:"Tata, ko je ta Tijana Ajfon?" i ja kažem to je jedna devojka koja je prva imala "Iphone" (mobilni telefon) kada su se pojavili. Verujte mi da na neka pitanja zaista nemam odogovor. Na to me pogledao čudno i pitao se šta pričam", rekao je Vasić.

Pevač je priznao da rijalitije ne prati i ne zna mnoge učesnike.

"Nemam pojma ko su ti ljudi, ja to ne pratim. Ne znam ništa o tome, to ne prate ni moja deca, meni su neki kanali blokirani", rekao je Željko kroz smeh.

