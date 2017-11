Nakon sabiranja glasova žirija i takmičara Mira Škorić je proglašena za pobednika emisije, te joj je uručena nagrada.

1000 evra Mira je namenila Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, za dečje odeljenje.

"Miro bila si fantastična! Zaista, ja to stvarno mislim. Izborila si se sa jako teškom pesmom i uspela si tu energiju koju ja posedujem, da publika to prepozna. Meni se to stvarno dopalo - poručila joj je Šerifovićeva, dok su se ostali složili da je bila odlična.

