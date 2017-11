BORIS NOVKOVIĆ PRVI PUT O BOLNOJ TEMI: Bivša supruga i ja već osam godina odgajamo dete sa specijalnim potrebama

Boris Novković se zbog spekulacija da je našao novu devojku, nakon nedavnog razvoda od Ines Katić oglasio na društvenim mrežama.

On se preko Fejsbuka obratio fanovima i prvi put otvorio dušu u sinu sa specijalnim potrebama.

"I još nesto znam, mnogi će reći: "Što se raspravljaš zbog gluposti?" Ali ima kretena raznih i glava im praznih. Setim se reči otrova, malih lažova, koje me peku i vrtim film stari. U meni se kvari zrno radosti, zrno časti koje gubi ovo dekadentno društvo na svetsko globalnom planu. Eto, zato imam hrabrosti progovoriti i reći istinu - zato što je ovo moja stranica i daje mi mogućnost da se branim, ne pristajte na hod pognute glave, branite se i budite to što jeste. Istina je nepobediva, ona se vidi u očima duše. I još nešto, da li iko zna da moja bivša supruga i ja već 8 godina odgajamo sina, dete sa specijalnim potrebama? Eto, to je moja misija broj 1. za razliku od vaših reči otrova... Osim ako niste vi koji to pišete u 24 časa neka vanzemaljska viša inteligencija, pa vam ovo dođe kao neki socijalni eksperiment", napisao je Boris na društvenoj mreži.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir