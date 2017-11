MILI GODINAMA STRAHUJE ZA SVOJ ŽIVOT: Naručili su moje ubistvo u Španiji, malo je falilo da umrem!

Mili Radosavljević priznaje da već godinama strahuje za svoj život. Učesnik “Parova” ispričao je da vodi računa o svojoj bezbednosti otkako su da ga pre pet godina umalo ubili u Španiji.



Pored toga što je odrastao bez majke, i sa ocem koji je često bio odsutan, popularni Dorćolac je nekoliko puta za dlaku izbegao smrt. Mili priznaje da je tokom njegovog trogodišnjeg boravka u Španiji bio meta profesionalnih ubica.

- To je bilo 2012. godine, bio sam u Španiji, u gradu Nueva Andaluzija. Vraćao sam se iz nekog kluba s mojom devojkom Marokankom i bio sam pripit. Peo sam se uzbrdo, bio je mrkli mrak. Tu me je sačekao ogroman ćelavi lik s bejzbol palicom! Jedva sam ga video, pretrnuo sam od straha, mislio sam da je to kraj, da se neću izvući. Ali sam nekako uspeo da ga savladam i pobegnem. Otišao sam do urbanog dela i spasao se. Neki Rusi su naručili moje ubistvo i mislili su da će me sigurno ubiti, jer je lik opasan. Ali ja sam kao mačka koja padne sa devetog sprata i dočeka se na noge - ispričao je Mili.

Ipak, Radosavljević tvrdi da je probleme s kriminalcima imao zbog žena, a ne zbog prljavih poslova.

- Pretili su mi uglavnom zbog žena. Jednom su mi rekli da će me zatvoriti u šaht i zabetonirati. Poznavao sam neke ljude iz Marbelje, s njima sam imao problema. Čuvao sam jednu ženu multimilionera. Mislim, nisam je čuvao, već sam joj pravio društvo, jer joj je bilo dosadno. I zbog toga sam bio na ivici da me ubiju - završava Mili.



Nemaju kontakt

MAJKA ME JE OSTAVILA SA TRI MESECA



- Nikad s majkom nisam provodio vreme. Ostavila me je kad sam imao tri meseca i nikad nismo bili bliski. Od prvog razreda sve sam radio sam, pakovao knjige za školu. Video sam je sa sedam, pa sa 17 godina. Dolazila je po mene u obdanište, ali ja nisam hteo da izađem, dolazila je na vrata, ali nisam hteo da joj otvorim. Nisam bio ljut, nego nisam imao neki osećaj - rekao je Mili kroz suze.

