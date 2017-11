OVO JE GORE I OD ŠPANSKE SERIJA: Sloba se prvo razvodi u rijalitiju, a zatim ženi Lunom!

Svadbe u rijalitija su postale uslovno rečeno normalna stvar, a posle Markove i Divnine svadbe, čini se da je sledeća Lunina i Slobina.

"Ovde svadbe nisu lažne, tako da ako želite svadbu, Slobo ti bi prvo morao da se razvedeš. Razvod nije javan. Ti razmisli, pa dođi sa odgovorom i predlogom. Da li ti pristaješ da se razvedeš?", pitalo je Drvo Slobu.

"Pristajem! Ja to želim, samo mi dajte malo da razmislim. To je stvar koju ja želim da uradim, jer mi je stalo do Lune, ali ovo je krupan korak", odgovorio je Radanović.

Kada je ovo rekao Luni ona nije želela ni da čuje za razvod, a zbog čega otkrila je Banetu Čolaku koji je sa njom i Slobom bio u radionici.

"Nismo mladenci. Ne možemo. Logično! Ne može da završi sa tim! Nisam ja problem, nego ne želim da dečka stavljam u takvu situaciju da se zbog mene razvodi po rijalitiju. Ova sigurno neće potpisati. Ona je ovo htela, da bude u žiži javnosti! Ja bih se sada udala za njega", rekla je Luna.

