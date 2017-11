OVO SU SE SVI PITALI GODINAMA: Keba otkrio značenje svog nadimka, i odbrusio kolegama!

On je još jednom objasnio šta se tom prilikom dogodilo, ali je javnosti objasnio i ono što se do sada nije znalo o njemu.

"Sve je to splet nesrećnih okolnosti, najvažnije je da ni po koga nema posledica. Svako radi svoj posao onako kako treba. Ja sam taličan za te stvari. Nije mi bilo nimalo prijatno u tom trenutku, još su neki pričali da sam pobegao iz zemlje. Mnogi moji prijatelji su se zabrinuli" kaže Keba.

foto: Printskrin

Nakon toga osvrnuo se na to da su neke njegove kolege rekle da je to bio deo marketinga da bi dospeo u žižu javnosti.

"Poznato je da ja ne pribegavam nikakvom marketingu. Ja sam pevač, uzmem mikrofon i pevam, a raditi neke stvari zarad naslovne, to se sve vrati kao bumerang. Treba takve stvari dobro osmisliti, to najbolje Amerikanci rade. Ima dosta mojih kolega koji to rade, ali ja ne slušam nikakve stručnjake, samo svoj um", tvrdi Kojić.

On dodaje da nikada nije imao problem sa zakonom ali otkriva i šta znači njegov nadimak koji nosi godinama.

"Nisam incidentan tip, kako mogu da budem, ja pevam! Moj nadimak Keba znači "sablja". To znači da sam nežan i britak", objasnio je Dragan.

foto: Printskrin Youtube

(Kurir.rs/Puls, M.S., Foto: Damir Dervišagić)

