MARINA TUCAKOVIĆ JE IZGUBILA SINA PRE 9 GODINA: Evo šta danas kaže o bolnoj temi!

Sa druge strane, život Marine Tucaković je obeležila tragedija. Ona je u decembru 2008. godine izgubila sina Miloša.

Ona je priznala da joj je to i dalje najstresniji momenat koji joj se desio u životu.

“Mislim da to svi znaju, kad mi je umro sin. Nikad se od toga nisam oporavila, ali život ide dalje. Imam veliku volju za životom, to me gura napred”, rekla je Marina.

Inače, Marina je svoje osećaje za preminulim sinom Milošem opisala u pesmi “Mišo moj” koju je otpevala Ana Nikolić.

