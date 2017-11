IMALA SEKS UTROJE: Miljana je drogirana orgijala po Nišu!

Miljana Kulić imala je seks utroje, i to pod dejstvom droge, tvrdi Sanja Sandži Barumas, koja će ući u vilu „Parova“ da se obračuna s nekada bliskom drugaricom.



Njih dve su sada na sudu jer su se pobile pred Miljanin ulazak u rijalitiji, zbog čega je reagovala policija, i to zbog izvesnog Nenada, s kojim je Sandži u vezi, a za kojeg Miljana tvrdi da je bila s njim.



Marihuana



- Miljana je dolazila da spava kod mene, a u stvari je izlazila noću! Krila se od svoje mame Marije jer nije smela da joj kaže šta sve radi. Imala je trojku s muškarcem i ženom! Znam provereno, jer su to naši zajednički prijatelji i sami su mi to priznali. Ne smem da otkrijem njihov identitet, naročito jer oni više nisu dobri sa Miljanom. Bila sam joj paravan da bi mogla da uskače u krevete - počela je Sandži i dodala da je rijaliti učesnica u tim prilikama često konzumirala marihuanu.

- Znam da je Miljana pred takve akcije dosta pila, ali i konzumirala drogu. Jedno veče smo bile na rođendanu kod druga i ona je tamo pušila travu. Rekla je da to voli da radi. A u rijalitiju tvrdi da se nikada nije drogirala. Lično sam je videla s marihuanom i u neverici pitala šta to radi - tvrdi Sanja.



Buduća učesnica „Parova“ je ispričala i kako je njen drug iskoristio Kulićevu za seks i da posle toga nije mogao da je se reši.



Proganjala dečka



- Jurila je mog druga i on je spavao s njom, a posle me je molio da ga spasem. Dečko mi je priznao da je želeo samo da je kre*ne, što je i njoj rekao, ali ona to nije mogla da prihvati. Jurila ga je i molila da bude s njom, a ja sam joj sastavljala poruke - završava Sandži, koja ističe da je spremna na okršaj sa ljutom rivalkom.



Miljana je negirala sve njene optužbe i tvrdi da Sandži, za koju kaže da je njen fan, sve priče izmišlja kako bi ušla u „Parove“.

Marija Kulić, foto: Zorana Jevtić



Miljanina mama

MARIJA: SANDŽI JE NAJVEĆA NIŠKA DRONFULJA



Marija Kulić stala je u ćerkinu odbranu i preko telefona napala Sandži. Ona ju je optužila da ih maltretira i svašta govori o njihovoj porodici, a Miljani je poručila da zaboravi na dečka Nenada, koji je sada sa Sandži.

- Ma kakav Nenad. On se sad vuče s najvećom niškom dronfuljom - rekla je Marija Kulić.

Foto: Zorana Jevtić, Privatna arhiva

