IZAZVAO SMRT, ROBIJAO I TUKAO ŽENU: Sin Snežane Đurišić ima burnu prošlost zbog koje ga se majka odrekla!

Nakon što je odležao kaznu, izazvao je novi udes u martu 2016. godine na Banjici, a jedna osoba je lakše povređena. Marko je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo pronašla.

Saobraćajne nesreće, međutim, nisu jedino što je Marko upisao u svoj dosije. Protiv njega je 2015. godine pokrenut predistražni postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici i pretukao suprugu, nanevši joj teške telesne povrede. Snežana i njen sin godinama nisu u dobrim odnosima, a ona ga se odrekla i izbacila ga iz kuće.



"U kolima se, dok sam vozio, dešavalo nešto neprimereno i ja sam u jednom trenutku izgubio kontrolu i udario u banderu. To neprimereno ponašanje može da bude i nešto lepo. Možda smo se u tom trenutku i poljubili ili nešto drugo. Nije lepo da sada o tome govorim. Dugo sam ležao u bolnici, imao sam 17 operacija, pola stomaka nemam, lekari su mi jedva spasli nogu. Posle oporavka bio sam tri godine u zatvoru", rekao je nedavno Gvozdenović za Kurir. Nakon toga Marko se odao alkoholu, razveo se, a onda su krenule svađe i teške reči koje je upućivao majci.

foto: Kurir, Dragan Kadić

Osim svađa i nesuglasica koje između Snežane i njenog sina traju već duže vreme, Marko kaže da je bio i jedan lep period, koji nije dugo potrajao.

"Kad je tata umro, ona me je zamolila da je pratim na nastupima. Bilo joj je teško da ide sama. Pristao sam, i to je bio lep period. Stalno smo bili zajedno, nijednom se nismo posvađali. Prvi put smo imali priliku da toliko budemo jedno pored drugog, jer je ona stalno radila, nekad se dešavalo da je ne vidim po dva meseca. Ali to je kratko potrajalo. Priznajem da sam ja kriv za to, počeo sam da pijem i sve je otišlo dođavola", rekao je Gvozdenović. Marko Gvozdenović, tvrdi da se nije razveo od supruge Ðurđe zato što ju je tukao, već zbog zvezde „Granda“ Aleksandre Bursać.



"Čim sam izašao iz zatvora 2010. pojavio se članak u novinama kako imaju pouzdane informacije da se viđam sa Aleksandrom Bursać. A ja baš tih dana u svojoj kući pred ženom pominjao tu devojku. Rekao sam joj da mi se sviđa kako peva, pratio sam je kroz „Zvezde Granda“. Posle dve-tri nedelje izlazi taj članak. Onda su počeli svi redom da me zovu da me pitaju za to, ja lepo kažem: “Ne poznajem tu devojku, nemam ništa s njom“, ali ne vredi. Mojoj ženi su svi počeli da pune glavu kako je ja varam i tako smo došli do razvoda", priča Snežanin sin. Kaže da se sa Aleksandrom čuo kada se razveo.

foto: Damir Dervišagić

"Čuli smo se, ali to je bilo kad sam se već razveo od žene. Sedeo sam sa Dragim Domićem, a pošto je on dobar sa Aleksandrom, rekao sam mu da je pozove. Ćaskali smo o tome što su nas mediji povezivali. Možda se njoj sad neće svideti što sam sve ovo ispričao, ali morao sam", kaže Gvozdenović, koji iz braka sa Ðurđom ima sina Miloša i ćerku Lanu.

Sin Snežane Đurišić tvrdi da je majci mnoge stvari sasuo u lice, što joj nije odgovaralo, i da zbog njegovih grešaka ne pričaju.

"Nismo u dobrim odnosima, jednostavno pravio sam mnogo grešaka i zato neće da priča sa mnom. Ja sam veoma sličan njoj, mnoge stvari sam joj sasuo u lice i to joj možda nije odgovaralo. Uvek postoje razlozi za svađu, tu su bile i neke nekretnine. Ja sam jedno vreme pio i pristao sam na takozvano lečenje, rekao je Snežanin sin. Napeta situacija između njega i majke kulminirala 2013, kad je preminuo njegov otac Slobodan.

"Tada je usledila netrpeljivost zbog poslova koje nisam mogao da obavim. Mama, recimo, vidi da ja odem da radim i da se mučim i kaže mi da napustim taj posao, pa sedim kod kuće besposlen, a ona mi prebaci što ne tražim posao. Ona se pravdala da je nervozna, a ja nisam imao kočnice. Krivo mi je sada zbog toga, umeo sam i da je izvređam." Kako kaže pokušao je da s majkom ugovori susret, ali ona ne odgovara na njegove pozive.

"Ne javlja se kad je zovem, ali znam da je bole i srce i duša zbog cele ove situacije. Iznervirala me je izjava za jedne novine, kao Snežanina prijateljica priča šta je ona sve trpela zbog mene. Uveren sam da je to Snežana ispričala, ali nije htela da se potpiše imenom. Boli me ku*ac da li Snežanu povređuje ovo što pričam za medije, slobodno tako napišite. Ona mi ne da da uđem u svoju kuću. Ne mogu više to da trpim, zato neću da ćutim. Ne zanima me ona uopšte. Nju da stvarno interesuje kako sam ja, ona bi me pozvala. Nije me okrenula više od pola godine, samo mi je poslala poruku za rođendan. Ma, nek se nosi u pi*ku materinu, napišite i to slobodno", zaključio je Gvozdenović.

foto: Stefan Jokić

