EMOTIVNA ISPOVEST ALEKSANDRE SUBOTIĆ: Srce će mi pući, David je otišao u Ameriku kod druge žene!

Aleksandra Subotić je svojim fanovima otkrila detalje iz svoje veze sa Davidom i pričala o učesnicima "Parova".

Izjavila si da si dobila vizu ali nisi otišla u Ameriku. Zbog čega si ostala u Srbiji a nisi otišla sa mužem?

- Za vizu sam predala pre ulaska u rijaliti, rečeno mi je da je potrebno da se urade još neke kontrole i da će mi stići mejl da li sam dobila ili sam odbijena... Tako da ne znam da li sam je dobila ali verujem u to da jesam i onog trenutka kad izađem iz vile uzimam kofere i trčim mužu u zagrljaj!

foto: Damir Dervišagić

Priča se da je David otišao u Amerku zbog neke žene. Koji je razlog njegovog odlaska?

-Istina je, i ona je žena, David je otišao u Ameriku kod svoje tetke - u Americi ima dve sestre, teču, ujaka, prijatelje. Otišao je malo da se odmori i da pronađe neke nove ideje za novi biznis koji uskoro pokrećemo!

foto: Damir Dervišagić

U svađi si i sa Ivanom Marinkovićem, kakvo mišljenje imaš o njemu?

- Klasičan pijanac, bezličan, ljigava gnjida, čovek koji bi majku prodao zbog kadra. Ustaje sa 0.5 promila i posle se samo dopija! Ne bira sredstva da dođe do svog cilja! A cilj mu je da zaradi novac da se opija kad izađe. Juče mi je bila ćerkica i umrla sam bukvalno kad sam je videla posle 7 dana - tako da mi nije jasno kako može da izdrži da ni ne pomene i ne pita za svoju ćerkicu, da je ne vidi godinu dana! Bolest!

foto: Printskrin

Da li postoji mogućnost da se ponovo zaljubiš u ovoj sezoni i da ti neki drugi muškarac osvoji srce?

- Iskreno, moram malo da vam otvorim dušu. Jako sam nesrećna i jako sam tužna i mnogo patim za Davidom. Nikad se gore i praznije nisam osećala. Fali mi ljubav, pažnja, zagrljaj, dodir. To mi daje energiju i pokreće a baš to nemam i ne znam kako da se naviknem, ne znam šta da uradim. Da mogu plakala bi ceo dan, vešto prikrivam to, ali mi u stvari srce puca! Niko ne može da ga zameni, ni sad ni nikada!

Kurir.rs, Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir