Ela Dvornik pre dva dana završila je u bolničkom krevetu, a kako je podelila sa obožavateljima na društvenim mrežama, nije u pitanju ništa ozbiljno.

"Sve je okej, samo sam puno povraćala od šest ujutro i nisam mogla ništa da zadržim unutra, pa će me paziti preko noći za svaki slučaj", navela je naslednica Dina Dvornika, koja se juče vratila kući, a trebalo bi da na svet donese dečaka, i to do kraja godine.

