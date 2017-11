PEVAČ JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU: Našao se usred uragana, a onda je krenula panika!

Naime, on je otputovao na Kubu kako bi snimio spot za jednu od pesama sa albuma "Boem grada", a nakon završenog posla odlučio je da obiđe i Dominikansku republiku, što nije bio najbolji potez.

Uleteo je u vanredno stanje i jedva uspeo da se izvuče.

"Na Kubi sam se proveo fantastično i drago mi je što sam obišao ovo ostrvo pre kraja "Kastro ere" i tamo zabeležio kadrove za spot. No, poželeo sam da vidim i druge lepote Kariba pa sam otputovao u Dominikanu. Ne znam sta mi je trebalo da odem a da ne pogledam u prognozu. Tek sto sam stigao shvatio sam da sam uleteo u vanredno stanje, jer su se ljudi panično pripremali za nepogodu. Shvatio sam da je vrag odneo šalu i odmah sam počeo da tražim slobodno mesto da se vratim nazad. Ali, ni posle celog dana, ni nuđenja para, potezanja veza i čega sve ne, nisam uspeo da se ubacim na bilo koji let. Ostalo mi je samo da strpljivo čekam i nadam se da uragan neće poraniti. Na svu sreću, uspeo sam da se ukrcam na svoj let a samo dva dana kasnije Dominikanu je pogodila "Marija", najrazorniji uragan u istoriji zemlje", ispričao je Domić svoj doživljaj.

