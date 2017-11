GOCA BOŽINOVSKA U ŠOKU: Žabac nije ubica, on je duša od čoveka! Sigurno su ga pomešali!

Naime, Goca je vidno potresena i šokirana zbog Nebojšinog hapšena.

Ona za Kurir tvrdi da on nije umešan u ubistvo investitora.

"To nije tačno! Sinoć sam se čula s njim, sve je bilo u redu. Sigurno su ga pomešali s nekim, on ne bi mrava zgazio. Osim toga, čovek je bolestan, ima problema s glavom i sigurno nema snage da se bije. Ja u to ne verujem i nikad neću verovati! Žabac je duša od čoveka", u dahu nam je ispričala Božinovska.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, bivši dečko pevačice Goce Božinovske i kontroverzni biznismen Nebojša Tubić, pre pet godina čudom je preživeo napad u kom je pogođen metkom u glavu.

foto: Printscreen

