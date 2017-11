MILE KITIĆ PROGOVORIO O SINANOVOM ZDRAVSTEVNOM STANJU: Pevač otkrio kako se Sakić stvarno oseća!

Brojne kolege su pokazale zabrinutost kada je reč o Sinanu, a Mile Kitić je otkrio kako se Sakić sada oseća.

"Ovo su ozbiljne godine, čovek mora da se kontroliše. Naš posao je stresan, nosi neredovna spavanja, promena klime, zona... Organizam kako čiji, popusti. Ja znam da je Sinan bolestan, on je malo slabašan", rekao je Mile i dodao da je Sinan sada u Beogradu. Kitić je otkrio šta zamera kolegi.



"On slabo jede. Onda malo se nespavanja, on malo i puši, malo se i popije i mora organizam da popusti. Ali on će se izboriti 100 posto. Ima da bude jači nego ikad", smatra Mile.

