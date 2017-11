NINOVA ĆERKA PROGOVORILA O PLASTIČNIM OPERACIJAMA: Divi se Soraji, a evo šta Sandra Rešić planira da uradi na svom telu

Da li si srećna? Izašao je prvi singl za "Grand" produkciju, "Zvezde granda" i evo sad prva nagrada u životu...

"Prva nagrada u životu zaista, kad su me pozvali, ja nisam mogla da verujem... Prvo sam mislila da je šala."

Da li si pustila suzu?

"Jesam stvarno, ja sam plakala kao kiša kad sam ustvari shvatila da je to zaista istina. I ovo će biti prva nagrada u mom životu i u mojoj pevačkoj karijeri i preponosna sam i jako mi je velika čast što sam ovde večeras, prosto ne mogu da verujem još uvek. Mislim da tek kad budem uzela plaketu da ću verovati da se to dešava."

Da li te se momci plaše sada kada si postala poznata?

"Da! Plaše me se momci od kada sam postala mršavija. Kad sam bila krupnija to je bilo mnogo više ljudi koji su mi prilazili, sada ne... Ali neću stavljati ljubavni život u prvi plan, jer smatram da to ne treba da zanima nikog. Kada budem imala nešto da kažem da li to bila udaja ili dete, ja ću se rado oglasiti i vi ćete prvi saznati za to. A sve do tada to je moja privatna stvar."

Koliko je Stefan Živojinović privlačan svim ženskim zvezdama "Granda"?

"Ja sam imala prilike jednom da ga upoznam, njega i gospodina Bobu Živojinovića. Ja sam pevala u jednom lokalu koji njihovi prijatelji to drže i imala sam prilike da sedim sa njim cele večeri, on je pevao i spasao me te večeri, tako da ako ovo gleda, hvala mu! Ono što znam je da je jako prijatan momak i da je jako fin. Ne gledam ga i nikad ga nisam posmatrala tako, ne mogu da grešim dušu dečko je sladak i mlad i mislim da pred njim tek stoji karijera."

Šta se dešava sa tvojim poprsjem? Hoćeš i ti da se pojaviš kao Soraja?



"znam videla sam! Meni je ona skroz kul! Ono što je ona sinoć uradila... Gledam komentare na Fejsu i na Instagramu, kao kako je nije sramota. Što je to sramota? Pa svaka joj čast, ali svaka joj čast! Za sada ja mislim da sebi nikad to ne bih smela da dozvolim, ali smatram da je pomeranje granica u 21. veku normalno. A što se mog poprsja tiče vrlo brzo ćete biti obavešteni da više neće izgledati isto."

