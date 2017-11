ČUVA MILICU KAO DA JOJ JE TELOHRANITELJ: Georgiev ne da da mu slikaju ženu!

Vlado Georgiev čuva svoju trudnu ženu Milicu Samardžiju, pa nikome ne dozvoljava da joj priđe, a kamoli da je slika.



Barba je pre dve večeri vidno raspoložen došao na premijeru filma crnogorskih pajtonovaca „Buks of knjige - Slučajevi pravde“. S obzirom na to da ne voli medije, on je na nagovor prijatelja jedva ispozirao foto-reporterima ispred panoa. Nakon nekoliko sekundi, krenuo je u salu, a usput smo spazili da je tu njegova nevenčana supruga, koja je očigledno pokušala da izbegne sedmu silu. Odmah je počeo da se buni i drami, pa se čak i raspravljao sa pojedinim foto-reporterima.

- Da sam ja hteo da se slikam sa ženom, došli bismo zajedno na crveni tepih, a ne zasebno. Nemojte nju da dirate - poručio je Vlado medijima.

Iako je kroz osmeh, pomalo ironično, pokušao da stavi do znanja da ne želi da se fotografiše, na kraju je valjda shvatio da je poznata ličnost koja je došla na javni događaj.



Pevačeva supruga, koja je u šestom mesecu trudnoće, odlično prikriva stomak, koji se maltene i ne primećuje. I dalje održava idealnu liniju, kao što je bio slučaj i kada je bila trudna sa ćerkom Sofijom.



