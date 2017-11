OVO NIKO NIJE ZNAO: Anđelka Prpić otkrila koju estetsku operaciju je uradila na sebi! Nisu grudi!

Na pitanje da li je još uvek rano za neko "ubrizgavanje", odnosno botoks i sve ostalo čime se služe poznate žene, Anđelka je potpuno iskreno odreagovala.

"Pa, rano je... Bože, šta je s tobom... (smeh) Nemam ništa protiv i apsolutno ne znam kakva ću biti za 10-ak godina, videćemo se pa ćemo pričati na tu temu i ti i ja! (smeh) Ali, treba ljudi da rade ono što ih čini srećnim. Ja volim to da gledam sa strane i divim se kad neko to radi sa merom, kad nekome to lepo stoji. Ali, ja sam se jedva navikla na svoje operisane uši, a kamoli na nešto drugo", rekla je Anđelka, priznavši da je imala zahvat.

