SNEŽANI ĐURIŠIĆ IZMAKLA TITULA NAJLEPŠE: Bila sam prva pratilja na izboru za mis!

Otkad se pojavila na estradnoj sceni, pevačica važi za jedan od najboljih vokala, za šta je dobijala brojna priznanja, ali to nije jedini poziv u kom je bila uspešna. Malo je onih koji znaju da se Đurišićka na početku muzičke karijere oprobala u manekenstvu, tačnije na izboru za mis Jugoslavije 1977. godine, gde je osvojila drugo mesto.



U to vreme, iza sebe je već imala nekoliko ploča, nastupala je širom zemlje i inostranstva, proglašavana za čudo od deteta, ali status zvezde u usponu nikako joj nije bio protekcija kada se pojavila na državnom takmičenju za mis, već se isključivo cenila njena lepota. Snežana je s nama podelila svoja iskustva od pre 40 godina, kada joj je za dlaku izmakla titula najlepše.

- S obzirom na to da sam tada imala samo 17 godina i da sam bila član „Beogradske estrade“, dogovor o mom učešću je bio između mojih roditelja i tadašnjeg direktora Radeta Mumina. Izabrana sam da predstavljam Crnu Goru, a sam izbor je održavan u Umagu. Moram da priznam da me tada to uopšte nije zanimalo i nije bila moja sfera interesovanja, jer je moja ljubav bila muzika. Uprkos tome, sve je ispalo izuzetno lepo i prijatno, zanimljivo iskustvo za koje sam bogatija. Ono što će mi ostati u lepom sećanju jeste upoznavanje i druženje s ostalim učesnicama, a posebno laskava titula prve pratilje koju sam tad ponela - ispričala je Đurišićka za Kurir.

Snežana i dalje čuva fotografije sa izbora za mis, ali ne želi da ih podeli s javnošću.

- To su crnobele slike, imam ih dve, ali neću da vam dam - rekla je kroz smeh pevačica.

Počeci

PRVU PLOČU SNIMILA SA 11 GODINA



Snežanin talenat za muziku primetili su njeni nastavnici još u osnovnoj školi. Učestvovala je na brojnim takmičenjima i festivalima zahvaljujući čemu je sa samo 11 godina dobila pravo da snimi ploču. Pesme „Mami i tati“ i „Baki i deki“ bile su prve dve koje je Đurišićka snimila, a LP album kojim je skrenula veliku pažnju na sebe objavila je 1979, kada je imala 20 godina.



Sećanja

TITO JE TRAŽIO DA MU PEVAM NA ROĐENDANU



Malo je pevača koji se mogu pohvaliti da su nastupali pred predsednikom SFRJ Josipom Brozom Titom, a jedna od njih je Snežana, koja je imala 12 godina kad ju je Maršal slušao.

- Lično je insistirao da pevam na njegovom rođendanu. Rekla sam Titu da bih volela da budem pevačica i da upišem srednju muzičku školu, ali da to nije moguće jer u Kraljevu nema te škole, a tata ne može da dobije prekomandu za Beograd. To je bilo u maju, a ja sam već u septembru krenula u školu u Beograd zahvaljujući Maršalu, koji je mom ocu omogućio da dobije posao u prestonici - priseća se Snežana.

