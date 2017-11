U superfinalu čuvene emisije koju je na tadašnjem "Trećem kanalu" vodio Voja Nedeljković pojavila se sada već svima poznata pevačica.

Pomalo zbunjena Jelena je otpevala veliki hit Vitni Hjuston "I Will Always Love You" i oduševila publiku.

Njen prvi nastup desio se 2002. godine, a pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir.rs, Foto: Aleksandar Jovanović

Kurir

Autor: Kurir