(VIDEO) SANDRA AFRIKA PRVI PUT JAVNO OTKRIVA: Evo šta joj je Zoran Marjanović nudio kada je imala samo 16 godina!

Sandra Afrika je gostovala u emisiji "Promocija" na televiziji "DM SAT", pa je ispričala detalje o početku karijere i saradnji sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, koji se nalazi u pritvoru zbog osnovane sumnje da je ubio svoju suprugu, pevačicu Jelenu Krsmanović.

Sandra nikada nije krila da je Marjanović napravio njenu prvu pesmu "Afrika", po kojoj je i dobila nadimak, kao i još neke pesme u njenoj karijeri, ali je tek sad otkrila da joj je Zoran nekoliko godina pre početka njene karijere nudio da postane pevačica.

foto: Dragan Kadić

"Ja nikada nisam htela da budem pevačica. Mnoge moje kolege su sanjali da budu pevači, priželjkivali su to još kada su bili mali, ali ja ne. Ja sam sasvim slučajno postala pevačica. Bukvalno, iz zezanja. Meni se to nudilo još kada sam imala 16 godina. Tada je Zoran Marjanović meni nudio pesmu "Bato, bre", koju je posle snimila Indi. On me je zvao da dođem u studio da probam to da otpevam. Gledao me kada sam gostovala sa Miletom Kitićem. Rekao mi je: "Svi su te zapazili kao malu, crnu, slatku, što ne bi probala da pevaš". Sećam se došla sam kod njega u studio sa kačketom na glavi, on je meni tražio da nešto otpevam, ja nisam smela, pa sam mu rekla: "Ajde, doći ću sutra". Nisam ni došla. Htela sam samo da pobegnem", otkrila je Sandra.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon tri godine, Sandra je odlučila da se ipak okuša u pevačkim vodama.

"Posle tri godine ponovo mi se nudila ta neka pevačka priča. Na nagovor Mikiše pozvala sam Zorana, on mi je rekao: "Pa ti reče dolaziš sutra, a prošlo tri godine". Otišla sam konačno kod njega u studio. On je tada sarađivao sa Marinom Tucaković, koja mi je napisala pesmu "Afrika", ja samo to snimila i tako je počela moja karijera", ispričala je pevačica u emisiji.

Kurir.rs, Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir