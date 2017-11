Milan Kalinić je gostovao u emisiji, gde je priznao kako održava svoj mladalački izgled.

Kako je gost u studiju bio i Leon, mladi pevač, voditeljka je zaključila da samo on može da mu parira izgledom, a Milan je rekao:

foto: Nemanja Pančić

"Ma kakvi, Leon je mlad, on ima samo 20 godina. Ovo ne gledaju i mladi i možda nije edukativno sada reći, ali samo kvalitetne, nedozvoljene supstance i tako te stvari, i to sa plivanjem", rekao je Milan u ''Magazinu In".

Kurir.rs, Foto: Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir