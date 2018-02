POTRESNO! BORA DRLJAČA NIJE MOGAO DA SPASE SUPRUGU: Rekla je: Ne mogu više, pa se ubila!

Bora Drljača ni deset godina posle smrti supruge Verice, koja je pronađena mrtva u parku, ne zna zašto je ona digla ruku na sebe. Izrevoltiran optužbama Žiže Stojanović da je krivac za ženino samoubistvo, pevač je odlučio da otvori dušu u ispovesti za Kurir.

- I dan-danas patim za Vericom. I pre toga je pokušavala da se ubije. Prvi put je popila šaku tableta. Našao sam je u kući u nesvesti na podu i odmah je odvezao na VMA. Tamo je bila na ispiranju. Spasao sam joj život! Stvarno ne znam iz kog razloga je to uradila. Verujte mi! Mislim da joj pored mene ništa nije nedostajalo, imala je sve. Zacrtala je da to uradi i nisam mogao da je sprečim - priča Bora u suzama.



Pevača je šokiralo kada je pronašao ženino oproštajno pismo.

- Drugom prilikom ponovo je ostala sama kod kuće. Deca i ja nismo bili tu. Kad sam ušao u stan, zatekao sam oproštajno pismo. Sećam se samo da je pisalo: „Mnogo sam se umorila, izvini. Čuvaj mi decu.“ Iste sekunde sam pozvao policiju i počeo da je tražim. Nedugo zatim policija ju je pronašla mrtvu u parku kod hotela „Jugoslavija“, gde je inače išla da vežba. Jedan doktor mi je tada rekao da ko jednom pokuša da se ubije, više se neće spasti. To će uraditi kad-tad, baš kao i moja žena. Iskreno, nisam ni čitao policijski dosije, tih dana mi to nije bilo ni na kraj pameti. Je*eš istinu, istina je da je nema! - priča Bora u dahu i nastavlja:

- Da li se ubila pištoljem, otrovala, ugušila, obesila, isti je đavo! Ja ni dan-danas ne znam šta se zaista desilo. To je mnogo uticalo na decu i mene. Imala je u sebi neki đavo. Priznajem, grešio sam milion puta. Išao sam po turnejama, ona je ostajala sama. Meni je to profesija, morao sam po dva-tri meseca da budem u Americi. Ne mogu da krivim sebe, to je posao. Radio sam i zarađivao - zaključuje Drljača.

Velika borba

BORINOJ SADAŠNJOJ ŽENI SE VRATIO RAK



Borina sadašnja nevenčana supruga Rada bori se s karcinomom dojke. Pre pet godina je operisana, ali bolest joj se vratila.

- Operisana sam 2012. godine, pa sam 2014. godine ponovo primala hemoterapiju. Prošle godine sam se opet razbolela, dobila metastazu na plućima i vratio se karcinom dojke. Bez obzira na sve, ne odustajem! Borim se! Prvo verujem u Boga, pa onda u samu sebe. Imam veliku Borinu podršku. Toliko sam ponosna na njega - kaže Rada.

Izgubio roditelja u ratu

USTAŠE SU MI UBILE MAJKU KAD SAM IMAO DVE GODINE



Drljača je još kao beba ostao bez roditelja. Pevač kaže da su mu majku ubili tokom Drugog svetskog rata.

- Ustaše su mi ubile mama Stoju. Imao sam samo dve godine. Rafal joj je presekao stomak dok me je držala u naručju. Ne sećam se njenog lika, nemam čak ni sliku. Druge žene su me dojile, zato mnogo volim sisu. Nisam znao gde je sahranjena, čuo sam bio da je istog dana pokopan i jedan narodni heroj. Preko tog groba sam našao njen i podigao joj spomenik. Bio sam ratno siroče, školovao sam se po domovima. Kuća mi je spaljena. Na kraju sam u Beogradu upisao fakultet. Nikad nisam odustajao i uvek sam išao napred - kaže Bora.

