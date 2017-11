"Dušan voli da nosi moje šortseve. Meni je to okej, ali se deca smeju. Joj, sad će me ubiti kad čuje da sam to rekla", rekla je Tanja nedavno. Njena izjava je podigla veliku prašinu, a evo kako sada komentarš to:

"Ju, bože. Nisam znala da će to da izazove toliku pažnju. Dušan voli da nosi moje šorciće i lepo mu stoje".

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić)

