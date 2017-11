RADA MANOJLOVIĆ SE UDAJE ZA HARISA BERKOVIĆA: Evo kada staje na ludi kamen!

"Dobro su oni to pogodili, nije to uopšte daleko od istine. Samo neka nastave sa takvim opkladama", ističe Rada sa osmehom na licu, a na pitanje da li to znači da uskoro možemo očekivati lepe vesti, poručuje:

"Taman su mi dali još dve godine da potvrdim neke stvari na estradi i onda lepo, na miru, da se posvetimo tome. U ljubavi je sve kako treba da bude, sve teče po planu", ubedljiva je Rada.

foto: Damir Dervišagić

Iako se u raznim medijima govorilo o svađama, ljubomori i čarkama između nje i njenog izabranika, mladog pevača Harisa Berkovića, Manojlovićeva kaže da je sastavni deo posla nositi se sa raznim pričama, ali da bez obzira na sve, Haris i ona funkcionišu bolje nego ikada.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir