DRŽALA JE PRIVATNI ŽIVOT DALEKO OD OČIJU JAVNOSTI: Ana Stanić progovorila o ljubavi, sreći i teškim situacijama!

Ana Stanić važi za jednu od naših urbanih dama koja svojom gracioznošću lako osvaja. Nije osoba koja želi svima da se dopadne. Igra na kartu kvaliteta, a to je dokazala i sa poslednjom pesmom “Ono što smo mi”, za koju je snimala i spot.

Njena numera nominovana je čak u deset kategorija za jednu prestižnu manifestaciju u regionu. U spotu je Ana pokazala da poznaje i borilačke veštine.

"Kroz spot sam htela da prikažem ženu kao snažnu i kao nepobedivu. Svidela mi se ta ideja bez preteranog obraćanja pažnje na tekst kakav je. Pesma govori o jednoj tužnoj ljubavi koja se greškom to dvoje završila, a bila je ogromna", rekla je ona.

foto: Aleksandar Anđelić/Vladimir Šporčić

Iako je pesma ženska, u njoj se, kako kaže Ana, pronašao i veliki broj muškaraca. Ljubav je pokretač za sve, slaže se i sama pevačica.

"Što se tiče ljubavi, onaj ko nema ljubav nikada ne može do kraja da bude srećan. Sve je lepše i lakše uz ljubav", ističe ona.

Prema njenim rečima, kroz godine rada trudila se, a kako naglašava, polazilo joj je za rukom da uživa u malim stvarima koje se dešavaju svakodnevno.

foto: Zorana Jevtić

"U svakom trenutku pokušavam da izvučem nešto što će me usrećiti. To može da bude predivan razgovor sa drugaricom na kafi, ručku, super izlet, predivan dan u parku sa detetom, super pesma koju sam čula, kada napravim dobru pesmu, kombinovanje prelepih nežnih misli, razmena misli sa ljudima, razmena lepe energije, pokazivanje ljubavi dragim osobama, to je nešto što čoveka čini srećnim. Svi treba da se tudimo da u onim malim stvarima koje nam se dešavaju nalazimo sreću. Nasuprot tome, rastuži me nerazumevanje sa nekim, loši postupci ljudi", naglašava ona.

Iako često pomisle da je čelična ledi, Ana Stanić kaže da se čuje da nekim ljudima deluje rezervisano.

"Nisam od onih koji na prvu loptu kada nekog ne poznaju budu preterano srdačni. Imam neku potrebu da budem nenametljiva. Tek kada nekog upoznam i kada krene neka lepa energija, tada se malo otvorim. Do tada sam malo zatvorenija. Kada sam među prijateljima, onda je sve drugačije", ističe Ana.

Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir