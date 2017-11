LJUPKA STEVIĆ PROGOVORILA: Ana je čuvala bebu dok sam bila sa Rastom!

Pevačica Ljupka Stević dospela je u žižu javnosti nakon što je označena kao glavni krivac za razvod pop zvezde Ane Nikolić i repera Stefana Đurića Raste.

Navodno, između pevačice i repera varnice su sevnule još kada su prošlog leta zajedno nastupali u Crnoj Gori, da bi strasti uzavrele na snimanju spota za duet „Ćao, ćao”.

Ljupka je odlučila da ispriča svoju stranu priče i otkrije kakav odnos ima sa Rastom.

"Stefan mi se veoma dopada, ali isključivo kao osoba i saradnik. Rasta je divan dečko i veoma je talentovan. Nas dvoje smo lepo sarađivali i mogu da vam pričam samo o našoj saradnji na pesmi “Ćao,ćao”. On je čak i odsvirao neke delove pesme, što je ispalo fenomenalno", kaže Ljupka i priznaje da joj ovakva vrsta marketinga nije potrebna.

"Ja nisam neko ko je karijeru izgradio na skandalima. Njihov život je samo njihova stvar. Iskrena da budem, ne bih se mešala u tuđe živote, a ponekada ne želim da se mešam ni u sopstveni", kaže Ljupka i otkriva da Ana ni u jednom momentu nije pravila problem kada je saznala da će Ljupka sarađivati sa njenim mužem.

"Anči se nije mešala u naš poslovni odnos, ona se posle porođaja bavi isključivo bebicom. Koliko mi je poznato, i ona polako razmišlja o novim projekatima. Rasta i ja samo uradili dve pesme i oduševljena sam kako je sve ispalo. Jedva čekam da numere predstavimo publici", kaže pevačica, koja ne krije da joj u poslednje vreme ništa ne ide od ruke, što nas je posebno iznenadilo.

"Iskrena da budem, nisam ispunjena ni privatno, ni poslovno. Mislim da vlada loša organizacija svih ljudi kada je moj posao u pitanju. Konkretno, smatram da su za to krive zvezde, verovatno je to zbog retrogradnog Merkura, on me uvek upropasti emotivno i ništa mi ne odgovara", kaže Ljupka i otkriva otkud to silno nezadovoljstvo.

"Nezadovoljna sam čitavom situacijom, ali kada sam ja loše raspoložena, to se odrazi na blisku budućnost, pa se uvek dese neke lepe stvari. Iz tog razloga maksimalno verujem da će moj duet sa Rastom doneti lepši period", zaključila je pevačica.

