TO JE BILO GROZNO I SRAMOTA POMENUTI: Malo ko zna sa kojim problemom se Đorđe Balašević susreo u mladosti!

Kantautor Đorđe Balašević poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku pa dugo otvoreno priča o raznim stvarima. Tako je bilo i ovoga puta kada je govorio za hrvatske medije, a osvrnuo se na svoju karijeru.

"Jedna cura je htela da me isprovocira u intervjuu pre puno godina rekla je “vaše pesme su sve patetične". Ona me gleda kako se ne nerviram i kaže “ali ujedno su i životne”. I da, tu si u pravu. A kako to objašnjavate, a ja kažem "život je patetičan. Život zna biti patetičan daleko više od Balaševićevih stihova"", iskren je bio panonski mornar.

Đorđe je već dugo uspešan podjednako i na sceni kao i u pisanom stvaralaštvu.

"Nije mi uopšte neugodno što se moje knjige čitaju. Navikao sam. Pravi pisci imaju svoje trenutke, imaju svoje pozornice, imaju svojih pet minuta, svi ostali minuti su moji", ističe Balašević koji ove godine slavi jubilej.

"Četrdeset godina nije ništa okruglo. Možda za 50. jubilej neću biti skroz fit, možda će mi Alchajmer pisati konferansu. Nije mi ni padalo na pamet da ću biti pevač. To mi je bilo grozno zanimanje. Muško koje peva. To je kod nas u porodici bilo sramota pomenuti", iskren je bio Balašević.

(Kurir/Blic, Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir