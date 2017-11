BIVŠA ŽENA TUŽI PROFESORA JER JE U RIJALITIJU REKAO DA JE IMALA PORNO-SNIMAK: Poznat i po tome što se protivio Karleušinom spotu

Predavač ove ugledne gimnazije u emisiji, u kojoj se svakodnevno mogu čuti i videti najveće prostote, govorio je o tome kako se pre 30 godina oženio ženom koju je mnogo voleo, te da je posle nekoliko godina braka osetio krizu i da je ponudio supruzi da se sporazumno razvedu što je, kako je rekao, ona odbila. Rekao je i da je suprugu uhvatio u prevari na putu ka stanu u kome je navodno trebalo da radi.

"Na kraju sam shvatio da je u pitanju stan njenog ljubavnika. Napravio sam lom i intervenisala je policija. Na kraju sam saznao da sam je upravo ja sa njim upoznao", rekao je Stevanović u emisiji. Nakon niza optužbi na račun svoje bivše supruge izneo je i tvrdnju da je ucenjivan njenim porno-snimcima.

"Nakon razvoda govorili su mi ljudi da je bolje što sam se razveo od nje, jer je viđena u opasnom društvu. Ubrzo potom ucenjen sam sa 300 evra porno snimcima na kojima je moja bivša žena", objasnio je Stevanović.

Njegova bivša supruga Gordana šokirana je optužbama na njen račun i uopšte činjenicom da se Stevanović pojavio u takvoj emisiji.

"On je patološki ljubomoran i ne znam šta mu je to trebalo. Mi imamo dva sina od 21 i 26 godina i očajni smo zbog njegovog nastupa i laži koje je izgovorio. Pljunuo je i na svoj i na naš život", kaže Gordana i navodi da do sada ništa od njega nije tražila sem da nju i "decu ostavi na miru i da prestane da priča laži".

On ističe da neće dozvoliti da postupak njenog bivšeg supruga prođe nekažnjeno.

"Konsultovala sam se sa advokatom i sada čekam da mi javi po kom sve osnovu mogu da ga tužim. Žao mi je što se sve ovo desilo i što to moji sinovi moraju da slušaju i gledaju, ali jednostavno nekako mu se mora stati na put", priča nam Gordana uz napomenu da ju je nakon emisije pozvalo nekoliko Bratislavovih kolega iz Gimnazije kako bi joj pružili moralnu podršku.

Prema njenim rečima, svi su zatečeni njegovim ispadom i duboko saosećaju sa njom i njihovom decom.

"Jednostavno, ja to više ne mogu da trpim i moram potražiti spas na sudu. Ovo nije prvi slučaj da me blati i ogovara, ali se nadam da je poslednji", rekla nam je Gordana.

Stevanović je nakon gostovanja u emisiji samo kratko rekao da ne želi da daje bilo kakve izjave za medije. Komentar u vezi sa ovim slučajem nisu dali ni u Gimnaziji u kojoj je zaposlen. Naime, tamo je baš juče bio u toku izbor za direktora škole pa je rečeno da bi zbog toga bilo neozbiljno da bilo ko iz uprave daje izjave povodom Stevanovićevog gostovanja u "Parovima".

Ipak, nekoliko njegovih kolega koji su želeli da ostanu anonimni rekli su da je on oduvek bio malo čudan, ali da nisu mogli ni da sanjaju da je sposoban da izazove ovakav skandal.

"Niko od nas ne pamti ovakav skandal. Mi radimo u najstarijoj Gimnaziji u Srbiji i strašno je da neko na taj način blati naš ugled koji je vekovima, a ne godinama građen", ispričao je jedan Stevanovićev kolega.

Dodaje da su i učenici potpuno zatečeni istupom svoga profesora, te da ne mogu da veruju da je mogao tako nešto učiniti.

"Bio sam zatečen kada su mi učenici počeli da šalju poruke sa pitanjem šta Stevanović radi u "Parovima" i kakve to gluposti priča? Niko iz kolektiva nije znao da će on biti u toj emisiji niti je od nekog tražio dozvolu za tako nešto. Mi smo kao profesori obavezni da se držimo određenih etičkih kodeksa jer i kada smo van Gimnazije, mi smo njeni predstavnici a i do sada smo za sve javne nastupe obaveštavali upravu škole. Sramno je što se ovako nešto desilo", zaključuje Stevanovićev kolega uz napomenu da očekuje da škola reaguje tim povodom čim izabere novog direktora jer su im trenutnim izborom koji je u toku ruke praktično vezane.

Podsetimo, Stevanović je dospeo u žižu javnosti 2008. godine kada je bio najglasniji u osudama snimanja spota Jelene Karleuše u svečanoj sali Gimnazije i govorio o moralu.

Nakon snimanja spota, što je okarakterisano kao veliki skandal u medijima, Stevanović koji je tada istupao u ime sindikata “Nezavisnost” je rekao da tadašnji direktor zbog toga nema više poverenje kolektiva.

"Iako možda pravno nije kriv, jer nije nije imao sve informacije o snimanju spota i nije odobrio snimanje, ipak je s moralne strane odgovoran i više nema poverenje kolektiva", pričao je tada Stevanović.

Njega nije zaobišla ni afera oko izbacivanja devojčice Hane koja je pravo na školovanje u Karlovačkoj gimanziji izgubila zbog fotomontaža profesora objavljenih na društvenim mrežema. Među profesorima uz čije slike je dodavan po mnogima neprikladan, ali šaljiv tekst, našao se i Stevanović.

"Mene kao čoveka fotomontaže nisu pogodile, jer znam da nisu istinite, ali ljudi misle da se ja na tim slikama nisam našao slučajno, pa mi smeta kada se postavlja pitanje, zašto?", rekao nam je tada Stevanović.

(Kurir.rs/Blic/M.S., Z. Č, Foto Printscreen Happy TV)

Kurir

Autor: Kurir