(VIDEO) ŠUTIRAO ME JE U BUBREGE, UHODIO I RAZBIJAO TELEFONE: Maca Diskrecija otkrila strašne detalje iz prošlosti!

"Da, dva puta su me verili. Jednom sam bila u vezi godinu dana, a drugi put šest meseci", priznala je Maca. Nakon toga Anđelo je nastavio da je ispituje, a posebno ga je zanimalo da mu objasni šta je bio uzrok raskida ovih veza.



"I kod jednog i kod drugog je ljubomora bila problem. Ovaj prvi mi je razbio telefon jer nije mogao da podnese da me neko zove. Pratio me je kada odem sa drugaricom na kafu. Pratio me je kad odem da radim, da pevam on dođe i onda mi dođe gazda lokala i kaže: "Molim te oteraj ovog momka, on nije normalan". Bukvalno je sedeo u kafiću i pratio da li me neko posmatra, da li me neko gleda, ko mi prilazi. Bio je opsednut mnome. Ja se vraćam sa svirke, mučio i kolege. Ostavila sam ga kad me nogom udario u bubrege. Ovaj drugi je živeo vani, pa sam saznala da prodaje drogu i isto je ljubomorisao", otkrila je Maca.

foto: Printscreen YT

Macino ispovedanje se nastavilo, a uz to je na sve načine pokušavala da dokaže Bori da je dobra za udaju. Kako je izgledala ova Macina potresna ispovest možete pogledati u videu ispod.

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT)

Kurir

Autor: Kurir