Uveliko je priprema mog prvog albuma🤗 ali sam odlucila da vam predstavim jednu od pesama za koju sam sigurna da ce vam se dopasti.Ponedeljak u 18h... Jedva cekam da cujem vase utiske 😍ja sam luda za pesmom🔥

A post shared by Jelena Kostov (@kostovjelena) on Nov 16, 2017 at 11:45am PST