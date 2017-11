BORA ČORBA BEZ DLAKE NA JEZIKU: U moje vreme starlete su bile ku.ve!

Bora Đorđević opleo je na svom koncertu pred prepunim Sava centrom po starletama. Roker nije odoleo, a da ne pomene brojne devojke koje su postale poznate zahvaljujući golim fotografijama i učešćem u rijaliti programima.



Nakon što je na polovini spektakla, kako običaji nalažu, predstavio nove članove benda, ali i one dobro poznate, roker se u šaljivom stilu obratio publici:

- Mi smo staromodan bend, postojimo tek četrdeset godina. Potičemo iz vremena kada su gejevi bili pederi, a starlete kurve - rekao je Đorđević, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz oko 4.000 ljudi.

- Tako je, Boro, samo žestoko - dobacio je rokerov fan iz publike, što je njega nasmejalo.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Đorđević nije jedini koji je udario na starlete. I lider LSV i bivši poslanik Nenad Čanak, gostujući u „Ami Dži šouu“ prokomentarisao je:

- To je reč koju su izmislili jer je prostitutka dugo, a kurva prosto. Pa da nađu neku zamenu - rekao je Čanak.



Starleta Stanija Dobrojević tada je žestoko uzvratila udarac:

- Je li Čanak nekad čuo za Merilin Monro ili Kim Kardašijan? Takvim političarima bi bilo bolje da se bore za svoju državu. Neupućenima sam pokušala da objasnim značenje reči starleta, ali to je kao što Antonio Demelo kaže: „Učiš svinju da peva, ti se nerviraš, a ona nikad da nauči da peva“ - rekla je ona tada braneći svoju profesiju.



Bori Čorbi zasad nijedna od devojaka koje se predstavljaju kao starlete nije odgovorila.

Ljubav Dubravka Milaković

BORA JE SJAJAN MUŽ, ŽIVOT S NJIM JE BAJKA!



Treća sBorina žena Dubravka Milaković, pokušala je da prođe neopaženo na koncertu Riblje čorbe. Ipak, od naše ekipe nije mogla da se sakrije.

- Kako ste me prepoznali? Namerno sam pustila kosu i čak sam se ugojila osam kilograma da me novinari ne bi prepoznali. Došla sam da podržim supruga iako više volim njegove koncerte sa strujom nego bez struje. Ponosna sam na njega, on je sjajan muž, a život s njim je bajka. Bora je taj o kome treba da pišete i kome treba da dajete na značaju, a ne ja- rekla nam je Borina žena i brže-bolje ušla u salu.

foto: Privatna Arhiva



Tetovaža

DUBRAVKIN LIK NA RUCI NJENOG SUPRUGA



Ni Bora Đorđević ne može da zamisli život bez supruge Dubravke Milaković. Pre nego što je izašao na binu, roker je u razgovoru za Kurir rekao da ga greje suprugina ljubav i pokazao tetovažu Dubravkinog lika na levoj ruci.

- Bilo je mnogo žena, ali samo je jedna prava i ona je večeras tu sa mnom - rekao je legendarni roker.



Kurir / LJ. S.

Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva







Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Privatna arhiva