PAPARACO: Dragana Katić dovela do suza Anu Bekutu!

Ana Bekuta je posle pet dana smogla snage da izađe iz stana! Pevačica strahuje za svog partnera Milutina Mrkonjića, kome preti hapšenje jer je navodno oštetio državu za 10 miliona evra, zbog čega je izbegavala da izlazi u javnost.

Međutim, na nagovor prijatelja pristala je da, ruku pod ruku sa sinom Igom Polićem, ode na proslavu „Gorkog lista“, gde joj je voditeljka Dragana Katić napokon izmamila osmeh!

Došla zabrinuta



Bekuta je došla zabrinuta i neraspoložena za komunikaciju s medijima. Nakon poziranja na crvenom tepihu ušla je u klub uz obećanje da će kasnije dati izjavu o Mrki. Čim se smestila u separe, poručila je liker. Nije preterivala u alkoholu, ali zato jeste u hrani. Verovatno joj se otvorio apetit na nervnoj bazi.



Međutim, Dragana se poput prave prijateljice potrudila da razveseli Anu. Sve vreme joj je šaputala nešto, a u jednom trenutku Bekuta se toliko zasmejala da je malo falilo da padne sa stolice.



Kad je na scenu izašla njena miljenica iz žirija „Zvezda Granda“ Marija Šerifović, Bekuta je nazdravila i zapevala. Podsetimo, resorno ministarstvo je Tužilaštvu za organizovani kriminal podnelo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra infrastrukture i saobraćaja Milutina Mrkonjića zbog osnovane sumnje da je oštetio državu za 10 miliona evra.



Malverzacije



- Mrka je uveren da će se situacija rešiti u najkraćem roku i tome ne pridaje preveliki značaj. Štaviše, on smiruje Anu i govori joj: „Aman, bre, ženo, znam šta sam radio, nemoj da mi dramiš tu po kući, sve će biti u redu.“ Stalno joj to ponavlja, ali džabe, ona nema mira. Mnogo je vezana za Mrku i dotiče je to što mu se stavlja na teret malverzacija za koju je ona sigurna da nema veze s njim - rekao je naš dobro obavešteni izvor.

Navučene Pevačice ne ispuštaju telefon

GOGA SE PRAVDALA MUŽU, UKRADENOVA SNIMALA SELFIJE!



Goga Sekulić boravila je nekoliko dana u Beogradu bez muža Uroša Domanovića, koji je ostao u Cirihu zbog poslovnih obaveza.



Međutim, otkad žive pod istim krovom, teško se snalaze jedno bez drugog.

Zato pevačica nije ispuštala telefon iz ruku i sve vreme je bila na vezi sa sportistom. Izgleda da mu se pravdala što je izašla u klub, pa mu je slala fotografije da je u društvu jedne prijateljice, kako ne bi pomislio da ga možda vara, pošto u nekoliko proteklih nedelja sve češće dolazi u Beograd.



S druge strane, Neda Ukraden obožava društvene mreže. Ona je sve vreme fotografisala prijatelje na zabavi, a u više navrata je napravila i selfi.

Proslavila rođendan

MARIJA: VIŠE NE PIJEM!



Marija Šerifović proslavila je 33. rođendan. Zbog brojnih obaveza nije stigla da organizuje proslavu za porodicu i prijatelje, ali zato se zabavila na žurki, gde je angažovana da peva.

- Pošto nisam slavila rođendan, red je da vi meni večeras otpevate rođendansku pesmicu i nazdravite. Znam da nije u redu, ali ja sad ne pijem alkohol, pa ću nazdraviti vodom - rekla je pevačica, kojoj su gosti dečjom pesmicom čestitali rođendan.

Đipala do zore

TIJANA U ZANOSU



Tijana Dapčević ne može bez muzike. Još na vratima kluba počela je da meša kukovima, a kad je „ušla u čašicu“, napravila je haos. Sve vreme je igrala i pevala, a prijatelje oko sebe naterala je da je prate u stopu. Blizu pevačice bio je Mima Karadžić, koji je samo sedeo, pijuckao i uživao.

