ZORICA MARKOVIĆ JEDVA PREŽIVELA INFARKT: Dva minuta su me delila od smrti

Zorica Marković gledala je smrti u oči. Pevačica je krajem 2007. doživela najteži oblik infarkta, zbog čega su je lekari jedva vratili u život, a potom operacijom ugradili bajpas.



Snažnom borbom njen život promenio se iz korena, a Markovićeva se za Kurir prisetila najtežih životnih trenutaka i prvi put otkrila prave uzroke njene srčane bolesti.

foto: Privatna Arhiva



Srčana i iskrena



- Ceo život sam bila samo svoja i ničija. To je teže, ali ispravnije. Može da se završi ili neuspehom ili lošim zdravljem, a ja sam izgubila zdravlje. Niko nije neizdržljiv i nedokučiv u smislu da se zamori i da treba da stane. Pre svega, imala sam obavezu da pomognem mojima, da lečim svoje roditelje pet godina bezuspešno, da od sopstvenog rada sinovima i sebi obezbedim krov nad glavom, da ih obrazujem, postavim na noge, borim se sa zlicama. Teško je opstati sam, zato sam i pala - počinje svoju ispovest Zorica i nastavlja:

- Svuda ulazim srčano i iskreno, zamalo da odem kod Svetog Petra. Očigledno sam zaslužila od Boga i dao mi je još jednu šansu, jer su me bukvalno dva minuta delila od smrti. Doživela sam infarkt na jednoj svadbi. Iznenada sam pala u nesvest i više se ničega ne sećam. Osetila sam jak bol i mamurluk i samo sam se srušila. Toliko je bilo loše stanje infarkta da su lekari mislili da neću preživeti. Operisali su me, ugradili mi tri bajpasa i danas nemam više problema - rekla je Zorica, kojoj je 2010. ponovo pozlilo zbog začepljenja trećeg bajpasa. Tada je opet morala da ide na operaciju.

foto: Privatna Arhiva



Digla se iz pepela



- Digla sam se iz pepela i krenula da se borim. Uspela sam! Nisam od onih koji će da žive na kašičicu i duboko verujem da svi imamo sudnji dan i da ceo svet može da se ugasi za tren. Nijednog momenta ne pomišljam na to šta je bilo, ne vraćam se u prošlost. Opametila sam se - završava pevačica.

foto: Privatna Arhiva





Čuva u sebi Ako ona progovori, goreće estrada

ZNAM SVE TAJNE SVOJIH KOLEGA



Zorica Marković se pohvalila da zna sve estradne tajne, ali da ih nikada nije javno otkrivala, iako su joj podmetali nogu.

- Bilo je veomakih udaraca, bojkota, ljubomornih kolega i menadžera. Ne valjaš im ako ne mogu da te uzmu pod svoje. Koliko sam mogla,ulagala sam u karijeru, nisam imala sponzore, tipove, zaleđinu i je*ače, ali zato imam obraz u ovom gradu, od vrha države do vrha one strane zakona i opasnih ljudi. A to je sve zasluga, jer moj dosije može svako da otvori kad želi, nemam nijednu mrlju, osim u saobraćaju. E zato niko ne sme da mi kaže, a ja sve znam o svakome. A kad nemaju šta da kažu, oni kažu da sam zlo. A ti isti koji su mi napravili zlo veoma su loše prošli u životu - kaže Zorica.

foto: Privatna Arhiva

Kurir / Marija Dejanović

Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) JOVANA JOKSIMOVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON ROĐENJA BLIZNAKINJA: Evo kako izgleda mesec dana posle porođaja

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Privatna arhiva