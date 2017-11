(KURIR TV) DIVNIN OTAC POLUDEO JER SU MU ODUZELI UNUKU: Robijao bih da sam otišao u socijalnu službu!

Socijalni radnici juče su došli u dom Divninog oca Tome Milanovića u selu Gložane kod Svilajnca i predali rešenje o privremenom oduzimanju malene Kristine. Deda, kome su roditelji ostavili ćerku na čuvanje dok oni borave u rijalitiju, doživeo je šok. Pokušao je da zadrži unuku, ali ipak protiv zakona nije mogao. Milijada Savić, Divnina majka kukala je i plakala ispred socijanle službe, vikala da je njenog porodici učinjena nepravda, dok Divnin otac kaže da bi bilo svašta da je on otišao sa suprugom.

"Znam ja šta bi bilo da sam otišao! Robija! Šta bi bilo drugo... samo robija, kada ti neko uzme najdraže iz kuće", rekao je Toma i dodao da nije pokušao da zaustavi radnice iz socijalne službe.



On je dodao da unuka Kristina nije plakala kada je odlazila, ali da je dedu mnogo volela. Kristina je privremeno smeštena u hraniteljsku porodicu, dok joj roditelji ne izađu iz rijalitija "Zadruga".

"To je još devet meseci, oni ostaju do kraja, oni neće ispasti iz rijalitija", rekao je Divnin otac koji je ubeđen da će njegova ćerka i Marko do kraja ostati u rijalitiju.

