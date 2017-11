SITUACIJA NIKAD GORA: Aleksandra Subotić očajna! David sve moli da učine samo jedno!

Ajmooooo ljudiiiiiiii Glasajte: Tin-15 Sneza-10 Ana-27 Pomozimo Aleksandri da napusti kuću u nedelju... STOP GLASANJU ZA ALEKSANDRU ŽELIMO JE NA POSLEDNJEM MESTU JER MORA DA IZADJE ZBOG CELOKUPNE SITUACIJE !!!!! HVALA VAM SVIMA OD SRCA ❤️❤️ ZNAM DA ĆEMO USPETI JER NAROD TAKO ZELI!!!!!

