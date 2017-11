SEKA ALEKSIĆ OTKRILA DETALJE IZ KREVETA: Veljko i ja se volimo kao da smo se tek upoznali!

Seka Aleksić je pokušala izbegne odgovor na pitanje koje se tiče njene intime, ali je na kraju popustila.

"Pa to morate da pitate mog muža", rekla je pevačica. Veljko koji je sedeo u publici posle toga je dobio isto pitanje - da li su žene koje su moćne u poslu, potpuno drugačije u krevetu.

Na kraju, odgovor je ipak dala pevačica, koja je dala pristojan odgovor na škakljivo pitanje.

"Nisam rekla da polazi sve iz kreveta, ali ako tamo sve, što kažu, štima svuda. S obzirom na to da smo ja i moj suprug toliko dugo zajedno, da se volimo kao da smo se tek upoznali, to je sigurno pokazatelj da to funkcioniše dobro i da smo mi zadovoljni", objasnila je Aleksićeva u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs, Foto: Aleksandar Jovanović

