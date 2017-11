KARAĐORĐE ŠTITI ALEKSANDRU I NJENU ĆERKU: Boriću se za unuku, ne dam je Ljubi!

Nakon što je Ljuba Pantović prijavila socijalnoj službi ćerku Aleksandru Subotić sa zahtevom da se unuka Magdalena da u hraniteljsku porodicu, oglasio se i njen bivši suprug Karađorđe Subotić, koji se stara o devojčici dok joj je majka u rijalitiju „Parovi“.

foto: Damir Dervišagić



On je ljut na bivšu ženu zbog ovog njenog poteza i poručuje da će njihovu ćerku i unuku braniti od nje i da niko ne sme da ih pipne.



Poslednjih dana rijaliti učesnica je očajna zbog poteza svoje majke, dok joj je otac podrška. On kaže da će svom detetu biti glavni oslonac u borbi da zadrži malu Magdalenu.

- Aleksandra ne sme da se plaši i predaje. To je baba Ljubin cilj - da se ona iznervira i dobije nervni slom, da je predstavi kao lošeg roditelja s puno mana i nepodobnog za podizanje deteta - besno kaže Karađorđe i dodaje:

- Ja sam uz svoju ćerku. Pre bih umro nego dopustio da ljubomorka uradi nešto nažao mojim devojčicama - rekao je Karađorđe i dodao da je njegova bivša žena zapravo u dosluhu sa Aleksandrinim neprijateljima.

- Čudno je što se sve dešava u isto vreme. Magdalenin otac traži da se uradi DNK, a Ljuba je prijavljuje socijalnom. Oni to namerno rade, u dogovoru su. U to sam uveren! Ljuba je u kontaktu sa Aleksandrom Čabarkapom, koji je ljut na Aleksandru jer ga je prebolela i nije više u njegovoj šaci. Zato joj se sveti, i to preko majke, koja je nasela na sve to. Samo mi nije jasno kako majka može da se okrene protiv rođenog deteta. Bio sam u socijalnom u Grockoj i imamo dve prijave. To je skandalozno - kaže Karađorđe.

foto: Aleksandar Jovanović Cile



Subotić je Aleksandri poručio da ne treba da se plaši, jer je Magdalena u dobrim rukama.

- Dete ima sjajne uslove, ništa joj ne fali. Uvek je neko pored nje i ugađa joj se u svemu. Ja brinem o njoj dok je Aleksandra u „Parovima“, a kad radim oko štale, onda je čuva prijateljica Bilja. Ljubomorka nijednom nije pozvala ili došla da vidi unuku, tako da ne znam odakle joj pravo da podnosi tužbe. A ja ću se svim silama potruditi da moja Magi ima srećno detinjstvo - završava Karađorđe.



Jelena Stuparušić - Foto: Damir Dervišagić; Zorana Jevtić; Aleksandar Jovanović

foto: Zorana Jevtić



Bivši muž Uveren LJUBA POZIVA NA LINČ VODITELJKI „PAROVA“

Nedavno je na društvenim mrežama pokrenuta fan stranica „Zvezda nacije“, koja preti i poziva na linč svih koji imaju nešto protiv Aleksandre Subotić, a Karađorđe je uveren da je to Ljubino delo. - To je stranica koja preti svima, proziva voditeljke „Parova“, svakoga ko se posvađa sa Aleksandrom. To je mojoj ćerki napravilo problem jer se i voditeljka Anđela Lakićević naljutila i zamolila Aleksandru da apeluje na fanove. A ja sam ubeđen da je to Ljubino delo, da je to ona pokrenula kako bi naštetila Aleksandri - kaže Karađorđe.

Kurir

Autor: Kurir