RADIŠA UROŠEVIĆ ODUSTAO OD TUŽBE PROTIV ANĐELINE DŽOLI: Nemam toliko para da udarim na nju!

Radiša Urošević hteo je da uništi Anđelinu Džoli! Pevač je 2012. godine najavio tužbu protiv slavne glumice zbog korišćenja audio-zapisa njegove pesme „Tebi za ljubav“ u filmu „U zemlji krvi i meda“, koji ona potpisuje kao reditelj. On je planirao da traži odštetu od milion dolara.

foto: Damir Dervišagić



Međutim, legendarni pevač iz Kragujevca je odustao od sudskog spora jer je shvatio, kako kaže, da ne može da ide „lopatom na bager“.

- Nisam želeo da koljem vola za kilo mesa, ipak je ona institucija. Amerika je Amerika. Pre svega, trebalo bi mi puno novca da angažujem advokate iz Amerike koji bi tužili njene producente, agenciju i s kim sve radi - počinje priču Radiša i nastavlja:

- Bilo mi je krivo kad su me zvali ljudi iz Bosne koji su gledali taj film. Znajući kakav sam čovek i pevač, bilo im je čudno da se moj glas našao u filmu koji je antisrpski. Bio sam revoltiran time, jer me niko ništa nije pitao. Kasnije sam se raspitao i saznao da su dozvolu dali zakonski zastupnik Radmile Todorović, koja je napisala taj tekst, i kompozitor Miša Mijatović. Nisu me ništa pitali, mada nisu ni imali obavezu da traže moju dozvolu. Trebalo je jedino da me pitaju mogu li da koriste moj glas. I dalje mi je malo krivo, ali bolje neka ostane na ovome. Šta je bilo, bilo je - kaže Urošević za Kurir.

foto: Damir Dervišagić, Reuters



Radiša je svojom voljom izbegao susret na sudu sa Anđelinom u dalekoj Americi, ali je zato u Srbiji morao da odgovara zbog umešanosti u aferu „indeks“. Pre sedam godina u Višem sudu u Smederevu odvijao se proces protiv profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu, a pevač je bio optužen za podstrekivanje na primanje mita. Sud je doneo odluku da nije kriv.

- Kad znate da niste krivi i nemate veze s tim, bude vam smešno. Tamo sam odlazio sa zadovoljstvom. U sudnici su me terali da pevam. Sad čekam da od države dobijem odštetu. Kad se sve sabere, za tih sedam godina odlazaka u Smederevo, to je oko dva miliona dinara. E sad, ne znam koliko je sudija odredila da mi se plati. Novac ću dati u humanitarne svrhe - završava Radiša.



Ivan Ercegovčević - Foto: Damir Dervišagić; Stefan Jokić; Reuters

foto: Stefan Jokić



POVERENJE I PRIJATELJSTVO Pevačica se ispovedila Radiši Snežana mnogo pati zbog sina

Radiša Urošević istakao je da se od kolega najviše druži sa Snežanom Đurišić, Mišom Mijatovićem, Bobanom Prodanovićem i Ljubom Kešeljem. On je otkrio da je upućen u loš odnos između Snežane i njenog sina Marka Gvozdenovića, koga krivi za sve što je uradio. - Pričao sam sa Snežanom dosta o njenom problemu sa sinom i ne bih želeo da donosim nikakav sud. Njega znam, dolazio sam kad je bio u kolevci. Snežani nimalo nije lako. Marko je izmanipulisan i u afektu je izgovorio nešto što nije trebalo da izgovori. Znajući celu priču, mislim da je on kriv. Snežana je veliki emotivac i pati, ali maksimalno je sve učinila da on počne da funkcioniše sam i da se vrati u normalu. Mnogo puta je pokušavala iz početka raznoraznim stvarima, ali očigledno treba da prođe neko vreme da sam shvati da greši - rekao je Urošević.

Kurir

Autor: Kurir