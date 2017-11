ŽELJKO VASIĆ ISKRENO O BRAKU, BORBI SA BOLEŠĆU I ESTRADI: Kod nas može da peva ko hoće!

Željko Vasić odlučio je da progovori o svojoj karijeri, pa i privatnom životu.

Da li te kao obrazovanog muzičara ugrožava činjenica da se danas i starlete bave pevanjem?

- Kod nas može ko hoće da peva, ne postoji škola za estradni posao.

Da li tvoja deca slušaju tebe i tvoje kolege?

- Ne, svojoj deci ne namećem muzički ukus, nekako su ga sami izgradili, oni čak ni ne znaju domaće izvođače. Lenka moja ima sedam godina i obožava Keti Peri i jedva čeka da je sledeće godine vodim u Beč na njen koncert. Sve to ona pomno prati.

Nije tajna da si kao autor sarađivao i sa mnogim narodnjacima, poput Tanje Savić?

- Kada sarađujem sa kolegama, nije bitno da li su iz folk ili pop branše, volim da me puste da ja radim onako kako sam zamislio.

Kako reaguješ na ovu ekspanziju rijaliti programa, da li ti je problem da deci objasniš pojavu starleta?

- Kod mene su ti kanali blokirani, zaključani! Iskreno ne znam ni ko su ti likovi. Sećam se da je skoro moj sin Andreja, koji je šesti razred, došao iz škole, bacio ranac i pitao me je ko je ta Tijana Ajfon? Ja onako zgranut pitanjem u sekundi mu odgovorim: Ma to je jedna devojka koja je prva u Beogradu imala „ajfon“!

Da li je teško vašoj supruzi teško da živi sa javnom ličnošću?

- Moja žena je spartanka! Postoji bezbroj situacija u kojoj je bila moj heroj. Znate, mnogo je važno kada u kući imate nekog ko će preuzeti odgovornost i obaveze da iznese mnoge stvari na svojim leđima. Moja majka kada nam dođe u goste joj se divi, pre svega zbog tempa života kojim živimo, a onda i načina na koji uspeva sve stvari nekako da organizuje da teku lepo. Verujem da ne bi uspela pored porodice da radi bilo šta drugo.

Pre par godina si progovorio o periodu kada si se borio sa anksioznošću?

- Meni se to dogodilo baš davno, kada sam se doselio u Beograd. O tome sam rešio da progovorim jer je činjenica da se današnja populacija bori s tim u velikom broju. Živimo u stresnom vremenu i nije sramota potražiti pomoć, to je ono što sam želeo svojom pričom da istaknem. Svi želimo danas da imamo magičnu pilulu za trenutno rešenje problema, a to ne postoji!

