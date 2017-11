(FOTO) LUNA ĐOGANI OČAJNA ZBOG KIJE: To više nije moj Sloba!

Ljubav između Lune i Slobe je u krizi otkako je u Zadrugu ušla Radanovićeva zakonita supruga

Luna Đogani žalila se Sanji Stanković kako joj je teško otkako je Slobina supruga Kristina Kija Kockar ušla u Zadrugu. Luna je rekla da ne želi da Kija pobedi i da razdvoji nju i Slobu. Blogerka je rekla da se oseća kao da je ona ta koja treba da se povuče.

Ona kaže da oseća kako se energija kod nje i Slobe promenila.

"Ako ovo preživim... Ne mogu da objasnim koliku rupetinu imam u telu. Tu nema ni ljubavi, ni mržnje. Osećam se prazno. To što on meni priča, to meni ništa ne znači. Loše se osećam. Ova blamaža nikome nije trebala. Sada će i Maca da me urniše", žalila se Luna, dok je Sanja savetovala da se opusti.

"Ja samo ne kapiram kako on ne kapira da je ona ovo sve spremala mesecima. Samo pusti par dana da prođe. On je glup za ovakve stvari. Ne vidi šta se dešava. Stisni mu*a! Ovo je test da vidite da li ste jedno za drugo", tešila je Sanja Lunu, ali uzalud.

"Danas kada mi je zaplakao, srce me bolelo. On je jecao. Njega boli. Kaže da da ima potrebu da se non-stop izvinjava njoj. Ja znam da je ona došla ovde da nas razje*e", rekla je Luna i dodala da misli da će se Sloba vratiti Kiji.

"Ponižavala sam se zbog njega. On meni može do sutra da priča da me voli, ali to nije moj Sloba. Plašim se da li ćemo moći da budemo više isti", rekla je Đoganijeva.

