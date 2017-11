BEZ DLAKE NA JEZIKU: Tijana Dapčević oplela po koleginicama!

Tijana Dapčević iz nedelje u nedelju u šou programu „Tvoje lice zvuči poznato” potvrđuje staro pravilo da je dobar pevač onaj koji sa podjednakom lakoćom može da otpeva i strane pop numere, i domaće narodnjake, i operske arije, ali i tradicionalne pesme.

Ipak, Tijana objašnjava da razume potrebu koleginice Aleksandre Radović da negativno reaguje na narodnu muziku.

"Daleko od toga da Aleksandra Radović prevrće očima na narodnjake, ona se samo folira. Tvrdim da je ona jedna od retkih pevačica koje umeju i mogu da otpevaju sve. Aleksandra može da otpeva sevdalinku tako da ti srce stane, što znači da se samo folira da bi privukla pažnju. Sve je to šou biznis", rekla je pevačica na početku razgovora i otkrila koja koleginica ju je naučila najvažnijoj lekciji iz šou biznisa.

"Zvezde su na nebu, a ljudi na zemlji, najvažnija je lekcija, koju sam naučila od Lepe Brene. Ona je naša najveća balkanska zvezda, žena koja opstaje već 30 i kusur godina. Ponosna sam na činjenicu da mi je prijateljica, mnogo je cenim i poštujem i volim da provodim vreme sa njom. Jedna je od retkih koji su zadržali divnu, dečju energiju koja ispuni svaku prostoriju", kaže Tijana i dodaje da upravo zbog toga ne može da razume stav prijateljice i koleginice Leontine Vukomanović da žena ne može da se bavi pevanjem kada dođe u određene godine.

"Davnih dana mi je rekla da misli da je neukusno da bude na sceni nakon što napuni 30 godina, a ja sam joj rekla da je glupa. Oduvek ste imali više argumenata protiv tog Leontininog stava nego za njega, jer vidite da Brena, Ana Bekuta i mnoge druge pevačice i dalje imaju uspešnu karijeru. To je besmislica i Leontina to zna, jedino ne znam kako je samo to uspela da prevali preko usta. Ona je bila jedna od najboljih pop pevačica na ovim prostorima. To što je rekla samo je opravdanje njenje lenjosti", kaže Tijana i otkriva da energija Jelene Karleuše ne prestaje da je fascinira.

"Jelena je regionalna zvezda, žena koja zna šta hoće i čvrsto stoji na nogama. Ona je jedinstvena i može sve da uradi. Prava je lavica i baš je poštujem", rekla je Tijana i istakla da jedino kvalitet može da opstane. Zbog toga veruje da će trend starleta pevačica trajati koliko traje pakovanje jogurta.

"Ja sam multimedijalna ličnost, neko sam ko ume da peva, glumi, dobar sam imitator. Mogu da glumim u pozorištu i na filmu, ali i da vodim različite programe. Ništa od toga ne može da se primeni ni na jednu starletu. Nikada nisam čula nijednu njihovu pesmu", kaže za kraj Tijana.

Iako kaže da tenisera Filipa Krajinovića poznaje od malih nogu, Tijana otkriva da ona ipak nije bila ta koja ga je upoznala sa lepom voditeljkom.

"Filip je naše somborsko dete i poznajem ga otkad se ispilio. Nisam ga upoznala sa Ninom, ali znam da je njihova ljubavna priča divna. Mnogo sam srećna što su zajedno i mnogo se vole. Otkad je sa njom, fokusiran je na tenis i na život uopšte, Nina mu se desila u pravo vreme", kaže Dapčevićeva, koja je pevala na nedavnoj proslavi kada je Filip postao 33. teniser na svetu.

